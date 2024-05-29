أكبر مشكلة ستواجه فليك مع برشلونة الموسم القادم

وأعلن برشلونة، اليوم الأربعاء، تعيين هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق مدربًا جديدًا للفريق، في تعاقد لعامين.

ولكن المشكلة لم تكن بسبب لاعبيه أو ناديه، بل منافس فريقه الأزلي ريال مدريد، ولاعبه القادم كيليان مبابي.

وتشير تقارير صحفية عديدة إلى اقتراب مبابي من التوقيع مع ريال مدريد، وسيكون الإعلان عن الصفقة قريبًا، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.