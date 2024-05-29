أكبر مشكلة ستواجه فليك مع برشلونة الموسم القادم
ظهرت أول مشاكل للألماني هانزي فليك، مدرب نادي برشلونة الجديد، عقب توقيع عقوده لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني.
وأعلن برشلونة، اليوم الأربعاء، تعيين هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق مدربًا جديدًا للفريق، في تعاقد لعامين.
ولكن المشكلة لم تكن بسبب لاعبيه أو ناديه، بل منافس فريقه الأزلي ريال مدريد، ولاعبه القادم كيليان مبابي.
وتشير تقارير صحفية عديدة إلى اقتراب مبابي من التوقيع مع ريال مدريد، وسيكون الإعلان عن الصفقة قريبًا، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.
إذًا ما هي مشكلة برشلونة؟
وضع فريق برشلونة المادي والفني؛ فالفريق خسر لقب الدوري الإسباني وودع دوري أبطال أوروبا، ورحل عنه عدد كبير من النجوم.
وقال الإعلامي بابلو لوبيز، في "راديو ماركا" الإسباني، إن قدوم مبابي سيمثل أكبر مشاكل لبرشلونة وفليك خلال الموسم المقبل.
وأوضح: "لا يوجد أي علامات واضحة على تحسن وضع برشلونة قريبًا؛ فالنادي لا يزال يعاني مشاكل مالية كبيرة".
وأضاف: "هذه المشاكل ستؤثر على تعاقدات برشلونة الصيفية، على عكس ريال مدريد، الذي أشعل الميركاتو مبكرًا بضم النجم الفرنسي مبابي".
وعلى الجانب الآخر، بدأ ريال مدريد في ترميم صفوفه، بالتعاقد مع مبابي، وسينضم أيضًا النجم البرازيلي الشاب إندريك، البالغ من العمر 17 عامًا، الذي من المقرر أن يصل إلى سانتياغو برنابيو في الموسم المقبل.