فيرمينو يكشف كواليس علاقة صلاح وماني في ليفربول

وكان فيرمينو لسنوات الضلع الثالث مع ماني وصلاح في خط هجوم النادي الإنجليزي حيث شكلوا معا حقبة تاريخية.

وقال فيرمينو في بداية حديثه عن خلاف الثنائي:"الكاميرات التقطت كل شيء، لم يكن ساديو غاضبًا فقط بسبب استبداله، فقبل ذلك بقليل حاول محمد صلاح التسديد على المرمى ولم يمرر إلى ماني، الذي كان بمفرده داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "لغتي الإنجليزية ليست رائعة، لذلك لا أستطيع أن أخبركم بالضبط ما صاح به ماني عندما خرج. ولكن لم يكن أي شيء لطيف! وحاول جيمس ميلنر تهدئته، لكن ساديو ظل غاضبًا، وجلس غاضبًا على مقاعد البدلاء، وأشار مرارًا وتكرارًا".

وتابع: "كنت أعرف صلاح وماني جيدًا، وربما أفضل من أي شخص آخر.. لقد كنت أنا هناك في الملعب، في وسطهم تمامًا.. رأيت بنفسي النظرات، والتجهم، ولغة الجسد، وعدم الرضا عندما يكون أحدهما غاضبًا من الآخر".

وأكد المهاجم البرازيلي على أنه كان "همزة الوصل بينهم في خط الهجوم لفريق ليفربول، وكان بمثابة "رجل الإطفاء" في تلك اللحظات.

وواصل: "بالنسبة للكثيرين، كان هذا الخلاف بين ساديو ومو هو الأول؛ لكنني كنت أعلم أنه كان يتخمر منذ الموسم السابق، 2018–19، ولكن كان واجبي هو نزع فتيل الموقف بينهما، وكان عليّ صب الماء على النار لا بنزين أبدًا".

وعن سر ابتسامته بعد هذه المباراة أوضح: "عندما صعدنا السلم بعد خروجنا من الملعب، كان المزاج حزينًا؛ لم يكن هناك أي فرحة كان ينبغي أن تكون موجودة بسبب الفوز الرابع لنا في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وها أنا ذا مرة أخرى، وسط الاثنين خلف صلاح وأمام ماني في النفق، هناك كاميرا تنظر إلينا مباشرة. عندما رأيت ذلك، لم أستطع منع نفسي من الابتسام".