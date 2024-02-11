سر تمسك برشلونة باستمرار فيران توريس

وأشارت إلى أن اللاعب يمتلك إرادة قوية للبقاء والاستفادة من كل دقيقة يحصل عليها في المباريات، وعدم الاستسلام لكونه لاعبًا احتياطيًّا.

ولدى توريس هذا الموسم 11 هدفًا و4 تمريرات حاسمة في 32 مباراة هذا الموسم، ويُعد ثاني هدافي البارسا بعد روبرت ليفاندوفسكي (14 هدفًا).

وشدد التقرير: "بعد أن تألق كجناح أيمن في فالنسيا بعمر 17 عامًا، تحسَّن توريس في جميع الجوانب ويستمتع الآن بتعدد مهامه في الملعب وهو الأمر الذي يمثل ميزة أخرى لبرشلونة، ويمكن أن يلعب فيران في أيّ من المراكز الثلاثة في خط الهجوم، وحتى أنه لعب في بعض الأحيان كمهاجم ثانٍ خلف ليفاندوفسكي، وبفضل هذه العقلية التنافسية العالية، لا يوجد فيران في أي قائمة قابلة للاستغناء عنه، حيث كان توقيعه طلبًا صريحًا من تشافي عندما عاد في نوفمبر 2021".