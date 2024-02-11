سر تمسك برشلونة باستمرار فيران توريس
كشفت تقارير صحفية عن السر وراء تمسك مسؤولي برشلونة باستمرار فيران توريس، مع الفريق، وعدم وضعه ضمن أي قائمة للاعبين المقرر الاستغناء عنهم في الموسم المقبل.
ويرتبط توريس بعقد مع برشلونة حتى صيف 2027.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "فيران توريس مستمر الموسم المقبل مع نادي برشلونة، فهم يعتمدون بشكل كامل على المهاجم الإسباني، الذي ترك انطباعًا رائعًا بأدائه، وأشاد تشافي هيرنانديز في مناسبات عدة بكيفية قلب توريس للأمور لصالحه بعد أن كانت استمراريته مع الفريق موضع شك في نهاية الموسم الماضي".
وأشارت إلى أن اللاعب يمتلك إرادة قوية للبقاء والاستفادة من كل دقيقة يحصل عليها في المباريات، وعدم الاستسلام لكونه لاعبًا احتياطيًّا.
ولدى توريس هذا الموسم 11 هدفًا و4 تمريرات حاسمة في 32 مباراة هذا الموسم، ويُعد ثاني هدافي البارسا بعد روبرت ليفاندوفسكي (14 هدفًا).
وشدد التقرير: "بعد أن تألق كجناح أيمن في فالنسيا بعمر 17 عامًا، تحسَّن توريس في جميع الجوانب ويستمتع الآن بتعدد مهامه في الملعب وهو الأمر الذي يمثل ميزة أخرى لبرشلونة، ويمكن أن يلعب فيران في أيّ من المراكز الثلاثة في خط الهجوم، وحتى أنه لعب في بعض الأحيان كمهاجم ثانٍ خلف ليفاندوفسكي، وبفضل هذه العقلية التنافسية العالية، لا يوجد فيران في أي قائمة قابلة للاستغناء عنه، حيث كان توقيعه طلبًا صريحًا من تشافي عندما عاد في نوفمبر 2021".
ويواجه برشلونة، مساء اليوم الأحد، نظيره غرناطة على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الإسباني.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، إذ حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر في 3 مباريات، سجل لاعبو البارسا 47 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 هدفًا.
في المقابل، يدخل غرناطة اللقاء بعد التعادل مع لاس بالماس، في المركز الـ19 برصيد 12 نقطة من 23 مباراة، إذ فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات وخسر في 15 مواجهة، سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبلت شباكهم 45 هدفًا.