كوندي يطالب لاعبي برشلونة بتحمل مسؤولية تراجع النتائج
قال جوليس كوندي مدافع برشلونة بطل الدوري الإسباني إنه يتعيّن على لاعبي النادي الكتالوني تحمّل جزء من مسؤولية تراجع أداء ونتائج الفريق خلال الموسم الحالي.
وجاءت تصريحات كوندي في الوقت الذي يحتل فيه حامل اللقب المركز الرابع بين فرق الدوري بفارق 8 نقاط عن جيرونا مفاجأة الموسم صاحب الصدارة.
وحصد برشلونة 41 نقطة من 19 مباراة مباراة 49 نقطة من 20 مباراة لجيرونا و48 نقطة لريال مدريد من 19 مباراة و41 نقطة لأتلتيك بلباو من 20 مباراة.
وتعرّض برشلونة لخسارة ثقيلة بواقع 1/4 أمام منافسه التقليدي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية، مطلع الأسبوع الحالي، أيضًا.
وفي ظل هذه الضغوط المتزايدة جاء فوز برشلونة 3/1 على أونيونيستاتس دي سالامانكا المنتمي للدرجة الرابعة في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، الليلة الماضية، بمثابة دفعة معنوية مطلوبة لفريق المدرب تشابي هرنانديز.
وقال كوندي الذي هزَّ شباك المنافسين في مباراة أمس: "في نهاية الأمر يمكن الحديث عن المدرب لكن اللاعبين هم الذين يؤدون على أرض الملعب".
وأضاف: "عندما تكون النتائج سيئة نتحمل نحن الخطأ أيضًا بالطبع وكان لابد لنا من الرد الليلة. هذه المباراة كانت مهمة وعلينا المضي قدمًا بكل صلابة وهذا ما لم نفعله خلال الموسم الحالي حسبما أعتقد".
وتابع المدافع الفرنسي: "الفوز بكأس ملك إسبانيا هو أحد أهدافنا، وبعد الخسارة الثقيلة، الأحد الماضي، كنا بحاجة لرد، لقد قدمنا أداءً جادًا".
وفي الدوري سيلتقي برشلونة خارج ملعبه مع ريال بيتيس، الأحد المقبل.
وخسر برشلونة مرتين في الليغا ومرة في كأس السوبر الإسباني ومرتين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وسيلعب مع نابولي في دور الـ16.