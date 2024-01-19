كوندي يطالب لاعبي برشلونة بتحمل مسؤولية تراجع النتائج

وأضاف: "عندما تكون النتائج سيئة نتحمل نحن الخطأ أيضًا بالطبع وكان لابد لنا من الرد الليلة. هذه المباراة كانت مهمة وعلينا المضي قدمًا بكل صلابة وهذا ما لم نفعله خلال الموسم الحالي حسبما أعتقد".

وتابع المدافع الفرنسي: "الفوز بكأس ملك إسبانيا هو أحد أهدافنا، وبعد الخسارة الثقيلة، الأحد الماضي، كنا بحاجة لرد، لقد قدمنا أداءً جادًا".

وفي الدوري سيلتقي برشلونة خارج ملعبه مع ريال بيتيس، الأحد المقبل.

وخسر برشلونة مرتين في الليغا ومرة في كأس السوبر الإسباني ومرتين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وسيلعب مع نابولي في دور الـ16.