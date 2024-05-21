مفاجأة كبيرة في موعد عودة علي معلول للمباريات (فيديو)

أثارت إصابة التونسي علي معلول، نجم الأهلي المصري، مخاوف جماهير فريقه خاصة بعدما أثبتت الأشعة تعرضه لقطع جزئي في وتر أكيلس.

وغادر معلول مباراة الأهلي أمام مضيفه الترجي التونسي مساء السبت الماضي على ملعب (حمادي العقربي) في جولة الذهاب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد مرور 6 دقائق فقط متأثرًا بالإصابة.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، اليوم الاثنين، نجاح العملية الجراحية التي أجراها اللاعب التونسي المخضرم لدى أحد الأطباء الكبار.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، عبر المركز الإعلامي لناديه أن معلول سيبدأ البرنامج التأهيلي بعد أسبوعين تمهيدًا للعودة للمشاركة في المباريات.