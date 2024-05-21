مفاجأة كبيرة في موعد عودة علي معلول للمباريات (فيديو)
أثارت إصابة التونسي علي معلول، نجم الأهلي المصري، مخاوف جماهير فريقه خاصة بعدما أثبتت الأشعة تعرضه لقطع جزئي في وتر أكيلس.
وغادر معلول مباراة الأهلي أمام مضيفه الترجي التونسي مساء السبت الماضي على ملعب (حمادي العقربي) في جولة الذهاب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد مرور 6 دقائق فقط متأثرًا بالإصابة.
وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، اليوم الاثنين، نجاح العملية الجراحية التي أجراها اللاعب التونسي المخضرم لدى أحد الأطباء الكبار.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، عبر المركز الإعلامي لناديه أن معلول سيبدأ البرنامج التأهيلي بعد أسبوعين تمهيدًا للعودة للمشاركة في المباريات.
وترددت أنباء متناقضة حول موعد عودة معلول ومدى قوة الإصابة التي تعرض لها في وتر أكيلس.
ولكن المذيع أمير هشام أكد عبر برنامجه (+90) بقناة (النهار) أن علي معلول سيغيب عن المستطيل الأخضر لمدة 4 أشهر فقط بعد إصابته في وتر أكيلس.
وقال هشام: "الإصابة عبارة عن قطع جزئي في وتر أكيليس ولا صحة لما تردد حول إصابته بقطع كامل".
وأضاف:" اللاعب سيعود للمستطيل الأخضر بعد 4 أشهر فقط وهو ما يعني انتهاء موسمه الحالي، ولكنه سيكون جاهزًا لخوض فترة الإعداد للموسم المقبل".
وأتم قائلًا: "الأهلي لم يفتح ملف تجديد عقد معلول، ولكن هناك نية للتفاوض واستكمال الاتصالات التي بدأها مسؤولو النادي للإبقاء على اللاعب التونسي".