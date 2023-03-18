لماذا يريد أنشيلوتي معاملة برشلونة كأسد وليس قطة؟

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على قوة برشلونة قبل مواجهة الفريقين في الكلاسيكو غدا الأحد في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "غدًا علينا أن نرى برشلونة كأسد وليس كقطة، لأنه إذا كنت تعتقد أنه قطة فسيضربونك، دائمًا ما نشعر بالخوف والقلق".

وأضاف: "سنلعب ضد فريق عظيم ومهم، في هذه المباريات هناك دائما خوف بالطبع، لكنه طبيعي، إنه خوف وأعصاب، أسلوب برشلونة؟ إنهم فريق قوي للغاية في الدفاع، لقد استقبلت شباكهم عددًا قليلاً جدًا من الأهداف، كان لديهم التزام دفاعي مهم سمح لهم بالفوز".