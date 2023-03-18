لماذا يريد أنشيلوتي معاملة برشلونة كأسد وليس قطة؟
أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على قوة برشلونة قبل مواجهة الفريقين في الكلاسيكو غدا الأحد في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "غدًا علينا أن نرى برشلونة كأسد وليس كقطة، لأنه إذا كنت تعتقد أنه قطة فسيضربونك، دائمًا ما نشعر بالخوف والقلق".
وأضاف: "سنلعب ضد فريق عظيم ومهم، في هذه المباريات هناك دائما خوف بالطبع، لكنه طبيعي، إنه خوف وأعصاب، أسلوب برشلونة؟ إنهم فريق قوي للغاية في الدفاع، لقد استقبلت شباكهم عددًا قليلاً جدًا من الأهداف، كان لديهم التزام دفاعي مهم سمح لهم بالفوز".
وسئل أنشيلوتي عما إذا كان قد تحدث بشكل خاص مع فينيسيوس لمساعدته في مواجهة برشلونة في الكامب نو، وقبل كل شيء لإيجاد الصيغة للتغلب على المدافع رونالد أراوخو.
وقال مدرب ريال مدريد: "نعم، الحقيقة هي أنه واجه المزيد من الصعوبات في المباريات الأخيرة، لكن فينيسيوس دائمًا ما يكون فينيسيوس ويمكن أن تساعده حركته في الحصول على أفضل ما لديه غدًا، أفكر في وضعه على اليمين، سنرى.. لنرى ما سيحدث".
وبعد التأكيد بأن كريم بنزيما بخير وأنه سيلعب الكلاسيكو، أضاف أنشيلوتي: "من الواضح أن الأمر ليس خطيرًا (أن فينيسيوس سيلعب على اليمين)، لكن التنقل يمكن أن يكون مهمًا، عدم وجود مرجع ثابت في الهجوم مشكلة لأي دفاع.. سيلعب على اليسار بقدر أكبر من الحركة".
وعما إذا كان سيغادر ريال مدريد حال عدم الفوز بأي لقب مع ريال مدريد قال المدرب الإيطالي وهو يبتسم: "إنه تقييم يجب على النادي إجراؤه، لكنني قلت بالفعل إنني سأبقى هنا طوال حياتي، لكن هذا مستحيل، أريد الاستمرار وآمل أن يكون الأمر كذلك".
وأضاف: "لأنني أستمتع كل يوم، إذا كان النادي يريدني لمدة ثلاثة أشهر، فسأستمتع بثلاثة أشهر، إذا كانت ثلاث سنوات، تتغير القواعد المكتوبة، لكنني أعتقد أننا سنفوز باللقب".
وقال أنشيلوتي: "تظهر البيانات أن لدينا عيبًا في الدوري والكأس، ولكن ليس في دوري أبطال أوروبا".
وعن قرعة دوري أبطال أوروبا قال مدرب ريال مدريد: "صحيح أن العودة إلى الديار العام الماضي ساعدتنا كثيرًا.. لكن حقيقة إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض لا يغير عامل الملعب كثيرًا، سانتياغو برنابيو سيساعدنا كثيرًا في مباراة الذهاب".
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 65 نقطة ويتقدم بـ9 نقاط عن ريال مدريد الثاني.