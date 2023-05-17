إنتر يكرر فوزه على ميلان ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
سجل لاوتارو مارتينيز هدفا قرب النهاية ليقود إنتر ميلان للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على ميلان.
وكرر إنتر، الذي حقق اللقب آخر مرة عام 2010، فوزه على ميلان بعدما تفوق 2-صفر في ذهاب قبل النهائي.
وسدد الأرجنتيني مارتينيز في الزاوية الضيقة في شباك ميلان في الدقيقة 74.
وتفوق إنتر على غريمه لأول مرة في أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال بعد انتصار ميلان في قبل النهائي في موسم 2002-2003، ودور الثمانية في موسم 2004-2005.
وفي مباراة الذهاب سجل إنتر هدفين مبكرين بوساطة إيدن جيكو، وهنريخ مخيتاريان، ليحقق فوزًا رائعًا 2-صفر على ميلان في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا ليحصل على أفضلية كبيرة قبل لقاء الإياب اليوم.
وأصبح إنتر ميلان أول فريق إيطالي يبلغ النهائي منذ أن فعلها يوفنتوس أمام ريال مدريد قبل 6 سنوات.
وينتظر إنتر الفائز بين مانشستر سيتي وريال مدريد في النهائي الذي يقام 10 يونيو حزيران في ملعب أتاتورك في إسطنبول.