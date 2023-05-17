إنتر يكرر فوزه على ميلان ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

وكرر إنتر، الذي حقق اللقب آخر مرة عام 2010، فوزه على ميلان بعدما تفوق 2-صفر في ذهاب قبل النهائي.

وسدد الأرجنتيني مارتينيز في الزاوية الضيقة في شباك ميلان في الدقيقة 74.

وتفوق إنتر على غريمه لأول مرة في أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال بعد انتصار ميلان في قبل النهائي في موسم 2002-2003، ودور الثمانية في موسم 2004-2005.