NBA.. برونسون ينتفض بعد الإصابة ويقود نيكس للفوز على بيسرز

عاد جالين برونسون من إصابة في الشوط الأول، لينتفض في الثاني، ويقود نيويورك نيكس للفوز على ضيفه إنديانا بيسرز 130-121 في المباراة الثانية بقبل نهائي الأدوار الإقصائية في القسم الشرقي في مباراة أقيمت، فجر الخميس، بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويتفوق نيويورك المصنف الثاني على بيسرز المصنف السادس 2-صفر في السلسلة، التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستقام المباراة الثالثة غدا الجمعة في إنديانابوليس.

وغاب برونسون عن الجزء الأخير من الشوط الأول (15:32 دقيقة) بسبب إصابة في قدمه اليمنى. وكان نيكس متفوقا 24-17 عند خروج برونسون، لكنه بدأ الشوط الثاني متأخرا 73-63.