ماذا قال بلماضي عن خروج الجزائر المبكر من أمم أفريقيا؟

وتوقف رصيد الجزائر، بطلة أفريقيا مرتين، عند نقطتين لتتذيل المجموعة الرابعة التي تصدرتها أنجولا بسبع نقاط، وحلت بوركينا فاسو في المركز الثاني ولها أربع نقاط.

وودعت الجزائر البطولة من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز باللقب عام 2019 بقيادة بلماضي.

وقال بلماضي خلال مؤتمر صحفي: "أنا المدرب الثاني الذي يقود الجزائر لكأس أفريقيا ولا يجب أن نبدأ المؤتمر الصحفي بذكر هذه التصريحات".

وأضاف أن سيطرة فريقه في بداية المباراة كان في اتجاه واحد (لصالح الجزائر). لكن (موريتانيا) سجلت من فرصة واحدة. يمكنكم مشاهدة كل الأهداف التي استقبلناها.

"نصنع العديد من الفرص للتسجيل ولا نتمكن من استغلالها، لو سيطرت أمامنا الفرق الأخرى أو أننا لا نصنع الفرص، كان يمكننا قول إن الأمور ليست على ما يرام.

"هذا ليس الحال لكن الحقيقة هي خروجنا من الدور الأول للمرة الثانية تواليا وأنا أتحمل المسؤولية".

ولم يوضح بلماضي موقفه من الاستمرار في تدريب الجزائر، التي يقودها منذ عام 2018، بعدما زادت خيبات الأمل عقب الفشل في بلوغ كأس العالم 2022.

وأشار: "حين نعود لأرض الوطن سأحدد مستقبلي. ربما تكون (بطولة أمم أفريقيا) نهاية للجيل الحالي".