طرافة وثبات على الموقف.. طفل مشجع لنيوكاسل يحرج مهاجم وستهام (فيديو)

أثار طفل من مشجعي نادي نيوكاسل الإنجليزي إعجاب المتابعين وجماهير ناديه خلال مباراة نيوكاسل ووست هام، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، وذلك في موقف طريف ومعبر جمعه بالمهاجم الغاني لوست هام محمد قدوس.

وعقب تسجيله الهدف الثاني لوست هام، خلال المباراة المثيرة التي انتهت بفوز نيوكاسل بنتيجة (4 ـ3) توجه محمد قدوس للتعبير عن فرحته بالهدف، ليطلب من المشجع الطفل الذي كان جالسًا على كرسي قريبًا من خط الملعب، أن يسلّمه الكرسي للاحتفال به والجلوس عليه، لكن الفتى، الذي كان واحدًا من جامعي الكرات، ومشجعًا لنيوكاسل رفض تسليمه الكرسي.