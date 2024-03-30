طرافة وثبات على الموقف.. طفل مشجع لنيوكاسل يحرج مهاجم وستهام (فيديو)
أثار طفل من مشجعي نادي نيوكاسل الإنجليزي إعجاب المتابعين وجماهير ناديه خلال مباراة نيوكاسل ووست هام، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، وذلك في موقف طريف ومعبر جمعه بالمهاجم الغاني لوست هام محمد قدوس.
وعقب تسجيله الهدف الثاني لوست هام، خلال المباراة المثيرة التي انتهت بفوز نيوكاسل بنتيجة (4 ـ3) توجه محمد قدوس للتعبير عن فرحته بالهدف، ليطلب من المشجع الطفل الذي كان جالسًا على كرسي قريبًا من خط الملعب، أن يسلّمه الكرسي للاحتفال به والجلوس عليه، لكن الفتى، الذي كان واحدًا من جامعي الكرات، ومشجعًا لنيوكاسل رفض تسليمه الكرسي.
وأثارت اللقطة تفاعلات لا حدَّ لها سواء في مدرجات ملعب سانت جيمس بارك، أو عبر منصات التواصل بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأظهر مقطع فيديو المهاجم الغاني وقد ارتكب بعد أن شعر بالحرج إثر رد فعل الطفل، قبل أن يرفعه زملاؤه على لوحة الإعلانات.
وأثار تصرف الطفل الإعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد مشجعو نيوكاسل بثباته وشجاعته.
يشار إلى أن المهاجم الغاني محمد قدوس صرح، سابقًا، بأنه يحبذ الاحتفال بتسجيل الأهداف بطريقة غير مألوفة، والتي كان من بينها الجلوس على مقعد بالقرب من خط التماس، حتى يكون ذلك بمثابة علامة خاصة له وفق قوله.