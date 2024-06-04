يوفنتوس يصدر بيانًا جديدًا بشأن أليغري
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إنهاء عقد مدربه ماسيميليانو أليغري بالتراضي، بعد إقالته في مايو أيار الماضي لسوء التصرف خلال نهائي كأس إيطاليا.
وفاز يوفنتوس 1-صفر على أتلانتا في 15 مايو، ليعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بكأس إيطاليا (15 لقبا)؛ وهو أول لقب يحققه منذ ثلاث سنوات.
وطُرد أليغري قرب نهاية المباراة بسبب احتجاجه الشديد على القرارات التحكيمية.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المدرب صاحب الـ(56 عاما) اشتبك بعد المباراة مع طاقم التحكيم ومسؤولين في النادي ومدير صحيفة.
وقال يوفنتوس في بيان رسمي: "يؤكد نادي يوفنتوس لكرة القدم وماسيميليانو أليغري أنهما اتفقا بالتراضي على إنهاء عقده في نهاية الموسم الحالي".
وتولى أليغري تدريب الفريق للمرة الأولى في 2014 وقاده لخمسة مواسم، قبل أن يعود في 2021 بعد ابتعاده عن التدريب لمدة عامين.
وخلال فترته الأولى، فاز يوفنتوس بخمسة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي وأربعة كؤوس إيطالية.
كما احتل المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا مرتين في 2014-2015 و2016-2017.
وكانت فترة أليغري الثانية على رأس الجهاز الفني للفريق أقل نجاحا وشابتها فضيحة مالية تم فيها خصم 10 نقاط من يوفنتوس قرب نهاية موسم 2022-2023، في قضية ركّزت على صفقات الانتقال.
وبعد التأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري المؤتمر الأوروبي بدلا من دوري أبطال أوروبا، تم حرمان يوفنتوس لاحقا من المشاركة في أي مسابقات أوروبية؛ بسبب انتهاك قواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي (اليويفا).