يوفنتوس يصدر بيانًا جديدًا بشأن أليغري

وفاز يوفنتوس 1-صفر على أتلانتا في 15 مايو، ليعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بكأس إيطاليا (15 لقبا)؛ وهو أول لقب يحققه منذ ثلاث سنوات.

وطُرد أليغري قرب نهاية المباراة بسبب احتجاجه الشديد على القرارات التحكيمية.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المدرب صاحب الـ(56 عاما) اشتبك بعد المباراة مع طاقم التحكيم ومسؤولين في النادي ومدير صحيفة.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي: "يؤكد نادي يوفنتوس لكرة القدم وماسيميليانو أليغري أنهما اتفقا بالتراضي على إنهاء عقده في نهاية الموسم الحالي".