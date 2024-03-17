تعرَّف على لاعب مانشستر يونايتد الذي واجه ليفربول صائمًا

شارك العاجي أماد ديالو مع مانشستر يونايتد وهو صائم أمام ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد.

وشارك ديالو في الدقيقة 85، بعد أن قرر إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد إخراج رافائيل فاران.

وحصل ديالو على بطاقة صفراء قبل أن يسجل هدفًا في الدقيقة 120+2.

وكان هذا الهدف السابع في المباراة والرابع لمانشستر يونايتد ليتأهل إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 4/.