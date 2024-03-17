تعرَّف على لاعب مانشستر يونايتد الذي واجه ليفربول صائمًا

تعرَّف على لاعب مانشستر يونايتد الذي واجه ليفربول صائمًا
شارك العاجي أماد ديالو مع مانشستر يونايتد وهو صائم أمام ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد.
وشارك ديالو في الدقيقة 85، بعد أن قرر إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد إخراج رافائيل فاران.
وحصل ديالو على بطاقة صفراء قبل أن يسجل هدفًا في الدقيقة 120+2.
وكان هذا الهدف السابع في المباراة والرابع لمانشستر يونايتد ليتأهل إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 4/.
وبعد المباراة قال ديالو عن اللعب وهو صائم: "الأمر ليس سهلاً أثناء الصيام، ولكن عليك أن تؤمن بنفسك، أنا أصوم لله، أريد أن أقاتل من أجل الفريق عندما أكون في الملعب، لذا أحمد الله على هذه اللحظة".
وطرد الحكم ديالو بعد أن سجل الهدف الرابع لفريقه، بالبطاقة الصفراء الثانية، بعد أن احتفل بخلع القميص.
وأسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة بين مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي، في حين يلعب مانشستر سيتي مع تشيلسي.
وكان آخر لقب لمانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي إلى موسم 2015/2016، علمًا بأنه خسر نهائي العام الماضي أمام مانشستر سيتي.