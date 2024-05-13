رد فعل أنتوني على طلب تين هاغ باللعب في الجانب الأيسر أمام آرسنال (فيديو)

ظهر على وجه أنتوني، نجم مانشستر يونايتد، علامات الحيرة بعد أن طُلب منه اللعب كظهير أيسر قرب نهاية المباراة التي خسرها فريقه 1-0 أمام آرسنال، مساء الأحد.

وتلقى فريق إريك تين هاغ خسارته الرابعة عشرة هذا الموسم الصعب، لتتضاءل آمالهم في التأهل إلى بطولات أوروبا الموسم المقبل.

وجلس أنتوني على مقاعد البدلاء لصالح أماد ديالو، الذي تألق في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي.

ودخل أنتوني أخيرًا في الدقيقة الـ70 ليحل محل اللاعب الإيفواري، بينما كان يونايتد يلاحق هدف التعادل ضد "الغانرز".