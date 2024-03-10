"خدعة جديدة" تمنح مانشستر سيتي هدفًا في شباك ليفربول (فيديو)

خدعة الديربي

وقبل أيام أكد المحلل الفني على شبكة "سكاي سبورتس" جيمي كاراغر أن جون ستونز كان كلمة السر التي نجح بفضلها المدرب بيب غوارديولا في الظفر بالنقاط الثلاث أمام مانشستر يونايتد.

وقال كاراغر إنه "بينما سرق فيل فودين مهاجم مانشستر سيتي الأضواء بعد المباراة، نسي الكثيرون أن جون ستونز كان رجل المباراة.

وأضاف: "قام ستونز بدور تكتيكي "لم يسبق له مثيل" وكان السبب الرئيس في فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد".

وعرض لاعب ليفربول السابق عددًا من المقاطع واللقطات من المباراة التي توضح كيف استفاد مانشستر سيتي من الثغرة أمام دفاع مانشستر يونايتد والتي استغلها على أكمل وجه خصمه غوارديولا للفوز بالمباراة.