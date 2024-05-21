انتفاضة يوفنتوس تقلب الموازين أمام بولونيا في 8 دقائق (فيديو)
اقتنص يوفنتوس تعادلًا مثيرًا أمام مضيفه بولونيا بنتيجة 3-3 مساء اليوم الاثنين في ختام الجولة 37 وقبل الأخيرة للدوري الإيطالي.
نجح يوفنتوس في قب الموازين بريمونتادا خلال 8 دقائق فقط بعدما كان متأخرًا بثلاثة أهداف.
وسجل بولونيا مبكرًا في الدقيقة 2 عن طريق ريكاردو كالافيوري ثم أضاف سانتياغو كاسترو الهدف الثاني في الدقيقة 11 قبل أن يحرز كالافيوري الهدف الثاني له والثالث لصالح فريقه في الدقيقة 53.
ونجح يوفنتوس في قلب الموازين خلال 8 دقائق بعدما سجل فيدريكو كييزا هدفًا في الدقيقة 76 ثم أحرز أركاديوز ميليك الهدف الثاني في الدقيقة 83 وسجل كينان يلدز في الدقيقة 86.
ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا التعادل إلى 68 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب كما ارتفع رصيد بولونيا إلى 68 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف.
وحسم إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بشكل رسمي كما أنه وصل للنقطة 93.
وفاز هيلاس فيرونا خارج ملعبه على حساب ساليرنيتانا بنتيجة 2-1 في الجولة ذاتها.
وأحرز ثنائية فيرونا توماس سوسلوف ومايكل فولوروتشو في الدقيقتين 45 بينما سجل لصالح ساليرنيتانا للاعب جوليو ماجيوري في الدقيقة 90.
ورفع فيرونا رصيده إلى 37 نقطة محتلًا المركز الثالث عشر بينما يملك ساليرنيتانا 16 نقطة وتأكد هبوطه للمركز الأخير.