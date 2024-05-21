انتفاضة يوفنتوس تقلب الموازين أمام بولونيا في 8 دقائق (فيديو)

اقتنص يوفنتوس تعادلًا مثيرًا أمام مضيفه بولونيا بنتيجة 3-3 مساء اليوم الاثنين في ختام الجولة 37 وقبل الأخيرة للدوري الإيطالي.

نجح يوفنتوس في قب الموازين بريمونتادا خلال 8 دقائق فقط بعدما كان متأخرًا بثلاثة أهداف.