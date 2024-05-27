إصابات خطيرة بعد احتراق حافلة فريق الخمس الليبي

تعرضت حافلة فريق نادي الخمس الرياضي الليبي للاحتراق، أثناء مغادرة ملعب مباراته أمام الملعب الليبي.

ونشرت الصفحة الرسمية، لنادي الخمس، صورًا تُظهر اشتعال النيران في حافلة الفريق الأول لكرة القدم، أثناء عودتهم من مباراتهم في طرابلس أمام فريق الملعب الليبي.

وقال النادي في بيانه: بعثة نادي الخمس تتعرض لأبشع أشكال العنف.. اللهم السلامة لبعثة الفريق الأوّل".

وتابع: "على جماهير نادي الخمس التواجد أمام مقر النادي".

وأكد النادي تعرض عدد من لاعبيه لإصابات متوسطة وخطيرة، وجميعهم الآن في المركز الطبي.