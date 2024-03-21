لاعب ليفربول السابق يقود حملة مساعدات غذائية في رمضان (فيديو)

واصل نابي كايتا، قائد منتخب غينيا ولاعب ليفربول الإنجليزي سابقا، وفردر بريمن الألماني حاليا، مبادراته التضامنية خلال شهر رمضان، بتقديم مساعدات غذائية للمسلمين في غينيا.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل شاحنة محمّلة بألف كيس من الأرز تولى كايتا تقديمها كمساعدة لعدد من العائلات في مسقط رأسه في العاصمة كوناكري.

وقالت تقارير إخبارية إن كايتا، الذي كان أحد عناصر فريق ليفربول الإنجليزي المتوج بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الممتاز 2020، تعوّد على تخصيص مبالغ مالية كبرى لمساعدة المحتاجين، خصوصا خلال الشهر الكريم.