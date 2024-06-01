ميتروفيتش يُصالح علي البليهي ويقبل رأسه (فيديو)

حرص الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، على إزالة أي سوء فهم أو أزمة مع زميله المدافع علي البليهي، عقب مواجهة النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي جمع الفريقين، مساء الجمعة.

وفاز الهلال على النصر (5-4) بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 بالوقت الأصلي والإضافي للمباراة، التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

وخلال الدقائق الأخيرة للمباراة نال البليهي البطاقة الحمراء، بعد حصوله على الإنذار الثاني، عقب احتكاك دون كرة مع لاعب النصر سامي النجعي؛ ما أدى إلى غضب زملائه بالهلال، حيث قام الثنائي روبن نيفيز وميتروفيتش بتعنيفه نتيجة الحصول على الطرد، ولعب الفريق منقوصا.