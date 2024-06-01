ميتروفيتش يُصالح علي البليهي ويقبل رأسه (فيديو)
حرص الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، على إزالة أي سوء فهم أو أزمة مع زميله المدافع علي البليهي، عقب مواجهة النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي جمع الفريقين، مساء الجمعة.
وفاز الهلال على النصر (5-4) بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 بالوقت الأصلي والإضافي للمباراة، التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.
وخلال الدقائق الأخيرة للمباراة نال البليهي البطاقة الحمراء، بعد حصوله على الإنذار الثاني، عقب احتكاك دون كرة مع لاعب النصر سامي النجعي؛ ما أدى إلى غضب زملائه بالهلال، حيث قام الثنائي روبن نيفيز وميتروفيتش بتعنيفه نتيجة الحصول على الطرد، ولعب الفريق منقوصا.
ونتيجة لانفعال ميتروفيتش على البليهي، ودفعه بقوة إلى خارج الملعب، بعد هذا الطرد الذي كلف الهلال هدف التعادل، قام النجم الصربي بتقبيل رأس المدافع خلال الاحتفالات عقب المباراة.
وأشار ميتروفيتش لجماهير الهلال الحاضرة في المدرجات أثناء التتويج والاحتفال، إلى ضرورة الهتاف للبليهي وتحيته؛ إذ فاز "الزعيم" في النهاية باللقب وتوج مسيرته الرائعة هذا الموسم بلقب جديد.
وشهدت المباراة ثلاث بطاقات حمراء، بعد طرد علي البليهي وكاليدو كوليبالي ثنائي الهلال قرب النهاية، بعد طرد ديفيد أوسبينا حارس النصر للمسة يد خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني.
وحصد الهلال اللقب المحلي الثالث هذا الموسم مواصلا تفوقه المباشر على النصر بالفوز بألقاب الدوري السعودي والسوبر السعودي وكأس خادم الحرمين.
وحقق الهلال البطولة رقم 69 في تاريخه، وفاز باللقب الـ 11 في كأس خادم الحرمين وللموسم الثاني على التوالي.
فيما خسر النصر فرصة حصد اللقب للمرة الأولى من 1990.