الدوري الأوروبي.. ليفربول يكتسح سبارتا براغ. وليفركوزن يتجنب الخسارة الأولى

عاد ليفربول بفوز ثمين على مضيفه سبارتا براغ التشيكي بنتيجة 5/1 في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وفي مباريات أخرى فاز روما 4/0 على ضيفه برايتون، وتجنب باير ليفركوزن الخسارة الأولى الموسم الحالي بعدما قلب تأخره 0/2 أمام كارباغ أغدام في أذربيجان إلى تعادل 2/2.

وعلى ملعب ستاديون ليتنا، أنهى ليفربول الشوط الأول متقدما 3/0 سجلها أليكسيس ماك أليستر من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة، وداروين نونيز في الدقيقتين 25 و45+3 بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء.

في حين سجل هدف المضيف الوحيد كونور برادلي لاعب ليفربول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 46.

ووقع لويس دياز رابع أهداف ليفربول في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ووقع البديل دومينيك سوبوسلاي خامس أهداف ليفربول في الدقيقة 90+4.

وتقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد معقل ليفربول يوم الخميس 14 مارس.