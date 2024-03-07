الدوري الأوروبي.. ليفربول يكتسح سبارتا براغ. وليفركوزن يتجنب الخسارة الأولى
عاد ليفربول بفوز ثمين على مضيفه سبارتا براغ التشيكي بنتيجة 5/1 في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
وفي مباريات أخرى فاز روما 4/0 على ضيفه برايتون، وتجنب باير ليفركوزن الخسارة الأولى الموسم الحالي بعدما قلب تأخره 0/2 أمام كارباغ أغدام في أذربيجان إلى تعادل 2/2.
وعلى ملعب ستاديون ليتنا، أنهى ليفربول الشوط الأول متقدما 3/0 سجلها أليكسيس ماك أليستر من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة، وداروين نونيز في الدقيقتين 25 و45+3 بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء.
في حين سجل هدف المضيف الوحيد كونور برادلي لاعب ليفربول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 46.
ووقع لويس دياز رابع أهداف ليفربول في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ووقع البديل دومينيك سوبوسلاي خامس أهداف ليفربول في الدقيقة 90+4.
وتقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد معقل ليفربول يوم الخميس 14 مارس.
أول خسارة
وتجنب باير ليفركوزن الخسارة الأولى في مختلف المسابقات الموسم الحالي بعدما قلب تأخره 0/2 أمام كارباغ أغدام في أذربيجان إلى تعادل 2/2.
وسجل ياسين بنزية، وجونينهو دوس سانتوس هدفي كارباغ أغدام في الدقيقتين 26 و45+2.
ووقع فلوريان فيرتز هدف التقليص لباير ليفركوزن في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ووقع باتريك شيك الهدف الثاني لباير ليفركوزن في الدقيقة 80+2.
ويستضيف باير ليفركوزن منافسه على ملعب باي أرينا يوم 14 مارس.
وحقق باير ليفركوزن الفوز في المباريات الست في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، كما فاز 20 مرة وتعادل أربع مرات في 24 مباراة في الدوري الألماني، وفاز الفريق أيضا في مباريات الأربع في كأس ألمانيا وسيلاقي فورتونا دوسلدورف في نصف النهائي.
روما يهزم برايتون
واكتسح روما ضيفه برايتون بالفوز عليه 4/0، وجاء الهدف الأول بتوقيع باولو ديبالا في الدقيقة 13، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في حين سجل روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 43 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وعزز جيانلوكا مانشيني تقدم روما بالهدف الثالث في الدقيقة 64، قبل أن يسجل بريان كريستانتي رابع أهداف الفريق الإيطالي في الدقيقة 69.