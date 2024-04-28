ميسي يسجل ثنائية في فوز إنتر ميامي على نيو إنغلاند (فيديو)
سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في فوز كبير لفريقه إنتر ميامي على نيو إنغلاند، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت بينهما، فجر الأحد، على ملعب "جيليت" بالجولة العاشرة لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وافتتح نيو إنغلاند التسجيل، بعد مرور دقيقة فقط من انطلاق الشوط الأول عن طريق اللاعب توماس شانكالاي، فيما جاء رد إنترميامي بقيادة ليونيل ميسي ولويس سواريز، بأربعة أهداف.
وأحرز أهداف إنتر ميامي كل من ليونيل ميسي، هدفين في الدقيقتين: الـ 32 من صناعة زميله روبرت تايلور، وفي الدقيقة 67 من تمريرة حاسمة من سيرجيو بوسكيتس.
وفي الدقيقة الـ 83، سجل بنجيامين كريماشي، لاعب إنتر ميامي، هدف فريقه الثالث في شباك نيو إنغلاند، فيما اختتم الأوروغوياني، لويس سواريز، رباعية فريقه من صناعة ميسي، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين.
ورفع ميسي رصيده إلى 9 أهداف مع إنتر ميامي خلال مشاركته في 7 مواجهات.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميامي إلى 21 نقطة بالمركز الأول، فيما تجمد رصيد نيو إنغلاند عند النقطة الرابعة بالمركز الـ29 والأخير في الترتيب العام لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.
ويستضيف إنتر ميامي نظيره نيويورك ريدبول على ملعب "تشيس" يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ11 للمسابقة.