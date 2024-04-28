ميسي يسجل ثنائية في فوز إنتر ميامي على نيو إنغلاند (فيديو)

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في فوز كبير لفريقه إنتر ميامي على نيو إنغلاند، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت بينهما، فجر الأحد، على ملعب "جيليت" بالجولة العاشرة لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وافتتح نيو إنغلاند التسجيل، بعد مرور دقيقة فقط من انطلاق الشوط الأول عن طريق اللاعب توماس شانكالاي، فيما جاء رد إنترميامي بقيادة ليونيل ميسي ولويس سواريز، بأربعة أهداف.

وأحرز أهداف إنتر ميامي كل من ليونيل ميسي، هدفين في الدقيقتين: الـ 32 من صناعة زميله روبرت تايلور، وفي الدقيقة 67 من تمريرة حاسمة من سيرجيو بوسكيتس.