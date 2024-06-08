نجم يوفنتوس يصدم النصر السعودي

قدم أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين عرضا قويا للتعاقد مع البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو المقبل.

الحارس، صاحب الـ34 عامًا، يملك عقدًا مع السيدة العجوز حتى يونيو عام 2025.

وقال الصحفي نيكولا شيرا، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن هناك ناديا سعوديا قدم لحارس مرمى يوفنتوس عرضا براتب يبلغ 15 مليون يورو سنويًا، وبعقد حتى عام 2026.

وأوضح "شيرا" أن تشيزني غير مهتم بالانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية.