نجم يوفنتوس يصدم النصر السعودي
قدم أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين عرضا قويا للتعاقد مع البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو المقبل.
الحارس، صاحب الـ34 عامًا، يملك عقدًا مع السيدة العجوز حتى يونيو عام 2025.
وقال الصحفي نيكولا شيرا، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن هناك ناديا سعوديا قدم لحارس مرمى يوفنتوس عرضا براتب يبلغ 15 مليون يورو سنويًا، وبعقد حتى عام 2026.
وأوضح "شيرا" أن تشيزني غير مهتم بالانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية.
وكان اسم حارس المرمى البولندي قد ارتبط خلال الأيام القليلة الماضية بنادي النصر، الذي يبحث عن حارس عالمي بديلًا للكولومبي دافيد أوسبينا.
وذكرت تقارير سابقة أن إدارة النصر وضعت أيضاً البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، ضمن أبرز أهدافها الرئيسة للتعاقد معه، وأيضا تم ذكر اسم الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان .
ويبلغ تشيزني 34 عاماً، وانضم للعب لفريق يوفنتوس في يوليو 2017، قادما من آرسنال الإنجليزي، كما يلعب لصفوف المنتخب البولندي منذ 2009.
وخاض النجم البولندي 35 مباراة مع السيدة العجوز، في الموسم المنصرم، بجميع المسابقات.
وسبق لحارس المرمى البولندي تمثيل العديد من الأندية، مثل برينتفورد (إعارة)، وروما (إعارة)، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 6 ملايين يورو.