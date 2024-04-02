رغم حسمها.. كولر يرفض "صفقة الأهلي"

وقرر النادي الأهلي عودة شكري والقندوسي بعدما رفض سيراميكا كليو باترا إعارة حارسه الأول محمد بسام للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية؛ إذ تمر علاقة الناديين بتوتر كبير.

ويرغب الأهلي في إنهاء أزمة ملف الظهير الأيسر؛ إذ لم تنجح حتى الآن مفاوضات تجديد عقد علي معلول الذي شغل هذا المركز منذ سنوات.

وحاول الأهلي التعاقد مع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غير أن الأخير جدد تعاقده مع ناديه قبل عدة أشهر.