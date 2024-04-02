رغم حسمها.. كولر يرفض "صفقة الأهلي"
يرفض مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة محمد شكري ظهير أيسر الفريق مجددا رغم حسم الأمور بشكل رسمي.
وأرسل النادي الأهلي لنادي سيراميكا كليو باترا خطابا رسميا بتفعيل بند إعادة نجميه محمد شكري وأحمد القندوسي؛ ما يعني عودة شكري بشكل رسمي إلى الفريق.
ويقضي شكري، فترة إعارة مميزة مع سيراميكا كليو باترا، إذ انضم لمعسكر منتخب مصر الأخير تحت قيادة حسام حسن.
وحسب قناة أون تايم سبورتس، كولر لم يرحب بعودة شكري، ولا يرغب في الاعتماد عليه الموسم القادم، على الرغم من عدم اتضاح موقف علي معلول من تجديد عقده حتى الآن.
وقرر النادي الأهلي عودة شكري والقندوسي بعدما رفض سيراميكا كليو باترا إعارة حارسه الأول محمد بسام للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية؛ إذ تمر علاقة الناديين بتوتر كبير.
ويرغب الأهلي في إنهاء أزمة ملف الظهير الأيسر؛ إذ لم تنجح حتى الآن مفاوضات تجديد عقد علي معلول الذي شغل هذا المركز منذ سنوات.
وحاول الأهلي التعاقد مع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غير أن الأخير جدد تعاقده مع ناديه قبل عدة أشهر.