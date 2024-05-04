آرسنال يُسقط بورنموث ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
تجاوز آرسنال عقبة جديدة في سعيه نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 3-صفر على ضيفه بورنموث، اليوم السبت، في المباراة قبل الأخيرة على ملعبه هذا الموسم ليزيد الضغط على مانشستر سيتي.
وحول بوكايو ساكا ركلة جزاء حصل عليها الفريق قبل وقت قليل من الاستراحة بنجاح ليمنح آرسنال التقدم، وهدأت أعصاب جمهور ملعب الإمارات عندما عزز لياندرو تروسار تقدم الفريق في الدقيقة 70.
وأضاف ديكلان رايس الهدف الثالث في وقت متأخر من الوقت بدل الضائع.
ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 83 نقطة من 36 مباراة، بينما يحتل سيتي بطل المسابقة المركز الثاني برصيد 79 نقطة من 34 مباراة قبل استضافة وولفرهامبتون واندررز في وقت لاحق من اليوم.
كان لدى بورنموث سببا للشعور بالغضب من ركلة الجزاء التي حصل عليها آرسنال بعد مراجعة طويلة من تقنية حكم الفيديو المساعد، كما ألغى الحكم هدفا للضيوف في الشوط الثاني بعد مراجعة أخرى طويلة من تقنية الفيديو.
كما ألغى الحكم هدفا سجله غابرييل لصالح "الغانرز"، ولكن بحلول تلك المرحلة كان فريق المدرب ميكل أرتيتا قد أمن بالفعل حصد النقاط الثلاث، وواصل سعيه القوي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 20 عاما.