آرسنال يُسقط بورنموث ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

تجاوز آرسنال عقبة جديدة في سعيه نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 3-صفر على ضيفه بورنموث، اليوم السبت، في المباراة قبل الأخيرة على ملعبه هذا الموسم ليزيد الضغط على مانشستر سيتي.

وحول بوكايو ساكا ركلة جزاء حصل عليها الفريق قبل وقت قليل من الاستراحة بنجاح ليمنح آرسنال التقدم، وهدأت أعصاب جمهور ملعب الإمارات عندما عزز لياندرو تروسار تقدم الفريق في الدقيقة 70.

وأضاف ديكلان رايس الهدف الثالث في وقت متأخر من الوقت بدل الضائع.