ترتيب الدوري الإيطالي: النيران الصديقة تمنح إنتر ميلان فوزا مثيرا على أتلانتا (فيديو)

حقق إنتر ميلان فوزا مثيرا بنتيجة 3/2 على مضيفه أتلانتا، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب جيويس منح الحكم دانيلي شيفي أتلانتا ضربة جزاء سجل منها أديمولا لوكمان هدفا في الدقيقة 25.