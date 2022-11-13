ترتيب الدوري الإيطالي: النيران الصديقة تمنح إنتر ميلان فوزا مثيرا على أتلانتا (فيديو)
حقق إنتر ميلان فوزا مثيرا بنتيجة 3/2 على مضيفه أتلانتا، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.
وعلى ملعب جيويس منح الحكم دانيلي شيفي أتلانتا ضربة جزاء سجل منها أديمولا لوكمان هدفا في الدقيقة 25.
وأدرك إدين دجيكو التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 36 بعد كرة من لاوتارو مارتينيز.
وتقدم إنتر ميلان بهدف عكسي سجله جواكيم مايهلي لاعب أتلاتا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.
ومن هدف عكسي أيضا تقدم إنتر ميلان بالهدف الثالث في الدقيقة 61 سجله خوسيه لويس بالومينو من ضربة رأس.
وعاد خوسيه لويس بالومينو وسجل هدفا ثانيا لكن هذه المرمى لفريقه أتلانتا من ضربة رأسية في الدقيقة 77.
ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 30 نقطة من 15 مباراة في المركز الثاني مع لاتسيو وميلان لكن الأخيرين لعب كل منهما 14 مباراة، في حين جمدت الخسارة رصيد أتلانتا عند 27 نقطة من 15 مباراة.
ويعود آخر فوز لأتلانتا على إنتر ميلان إلى نوفمبر 2018 ومنذ ذلك الحين تعادلا 5 مرات وفاز إنتر ميلان 3 مرات.