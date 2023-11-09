الزمالك يتخطى بيراميدز في مباراة ملحمية ويواجه الأهلي بنهائي كأس مصر (فيديو)

تقدم فيستون مايلي لبيراميدز مبكرًا بعد تمريرة من عبد الله السعيد الذي سيطر على رمية تماس نفذها زميله محمد الشيبي.

وعقب الهدف أهدر الزمالك عدة فرصة كبرى للتسجيل وسدد القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) فوق العارضة وثم نفذ أحمد سيد (زيزو) ركلة حرة اصطدمت بإطار المرمى.

وبحث المدرب جايمي باتشيكو عن تأمين النتيجة ودفع بلاعب الوسط أحمد توفيق بدل من وليد الكرتي بعد ساعة من اللعب ليحصل البديل على بطاقة صفراء بعد دقيقة واحدة من مشاركته.

وقبل 11 دقيقة من النهاية، تلقَّى توفيق البطاقة الصفراء الثانية بعد مخالفة مع يوسف إبراهيم (أوباما) ليغادر الملعب مطرودًا.

وبدا أن بيراميدز في طريقه لحسم المباراة لكن نبيل عماد (دونجا) نجح في إدراك التعادل للزمالك بضربة رأس بعد تمريرة بالرأس من البديل ناصر منسي في الدقيقة الثانية للوقت بدل الضائع.

وبعد مرور دقيقتين من الشوط الإضافي الأول، سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لبيراميدز مستغلاً تمريرة من رمضان صبحي بعد رمية تماس نفذها الشيبي.

ولم يدم التقدم سوى 8 دقائق وتعادل البديل سامسون أكينيولا بعدما تبادل الكرة مع أوباما وسدد من مدى قريب في شباك حارس بيراميدز أحمد الشناوي.

لكن محمد حمدي مدافع بيراميدز جعل النتيجة 3-2 بتسديدة مباشرة من مدى قريب بعد تمريرة فتحي عقب 3 دقائق من بداية الشوط الإضافي الثاني.

إلا أن "منسي" أعاد الزمالك للمباراة مجددًا بضربة رأس بعد ركلة ركنية من زيزو قبل 8 دقائق من النهاية.