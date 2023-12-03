ترتيب الدوري الألماني.. باير ليفركوزن يحافظ على صدارته بالتعادل مع بروسيا دورتموند

تقدم دورتموند، الذي يحتل المركز الخامس بفارق 10 نقاط عن المتصدر، في الدقيقة الخامسة عن طريق يوليان رايرسون الذي سجل هدفه الثالث هذا الموسم، بعدما تلقى تمريرة رائعة أنهاها بنجاح.

كانت هذه المرة الأولى هذا الموسم التي يفشل فيها ليفركوزن في التسجيل خلال الشوط الأول. وكان المتصدر قد أحرز هدفين على الأقل في كل من مبارياته السابقة، وهو رقم قياسي في الدوري.

وواصل صاحب الأرض الضغط بعد انطلاق الشوط الثاني وأبقى دورتموند في نصف ملعبه، لكن رغم السيطرة التامة لم يتمكن من التسجيل حتى دخول باتريك شيك في الدقيقة 79.

وكان للمهاجم التشيكي تأثير فوري، إذ أرسل تمريرة بعد ثوان من نزوله لزميله الدولي النيجيري بونيفاس، ليسجل هدف التعادل ويضمن نقطة لليفركوزن.