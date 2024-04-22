تطور مهم بشأن مستقبل مودريتش مع ريال مدريد

كشفت صحيفة "أس" عن تطور مهم بشأن مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ويرتبط اللاعب بالانضمام إلى الدوري السعودي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن تصريح مودريتش قبل أشهر عندما قال "أريد الاستمرار لأنني أستحق ذلك، وليس لأنه مُنح لي"، قبل 14 شهرا تظل سارية.

وأمام برشلونة، أمس، في الكلاسيكو شارك مودريتش أساسيا ولم يكمل المباراة فحسب، بل أكمل أيضًا أسبوعًا سحريًّا كاملاً لفريقه بشكل عام وله بشكل خاص.

ففي خمسة أيام فقط، قدم اللاعب "العبقري" مزاياه للتوقيع على التجديد الذي يريده اللاعب، وكما ذكرت الصحيفة "يستحقه" أيضا.

وأضافت أن مودريتش، البالغ من العمر 38 عامًا، يريد الاستمرار لمدة عام آخر في ريال مدريد، إنه متحمس للاستمرار، ويظهر أنه لا يستسلم.

وأشارت "أس" إلى أنه في الأسبوع الماضي، تغير الوضع وتحول مودريتش من كونه لاعبا أساسيًّا في مرتين فقط من أصل 11 مباراة قبل مواجهة ريال مايوركا، إلى كونه أساسيًّا في مباراتين من المباريات الثلاث الأخيرة لريال مدريد.