تطور مهم بشأن مستقبل مودريتش مع ريال مدريد
كشفت صحيفة "أس" عن تطور مهم بشأن مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.
وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ويرتبط اللاعب بالانضمام إلى الدوري السعودي.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن تصريح مودريتش قبل أشهر عندما قال "أريد الاستمرار لأنني أستحق ذلك، وليس لأنه مُنح لي"، قبل 14 شهرا تظل سارية.
وأمام برشلونة، أمس، في الكلاسيكو شارك مودريتش أساسيا ولم يكمل المباراة فحسب، بل أكمل أيضًا أسبوعًا سحريًّا كاملاً لفريقه بشكل عام وله بشكل خاص.
ففي خمسة أيام فقط، قدم اللاعب "العبقري" مزاياه للتوقيع على التجديد الذي يريده اللاعب، وكما ذكرت الصحيفة "يستحقه" أيضا.
وأضافت أن مودريتش، البالغ من العمر 38 عامًا، يريد الاستمرار لمدة عام آخر في ريال مدريد، إنه متحمس للاستمرار، ويظهر أنه لا يستسلم.
وأشارت "أس" إلى أنه في الأسبوع الماضي، تغير الوضع وتحول مودريتش من كونه لاعبا أساسيًّا في مرتين فقط من أصل 11 مباراة قبل مواجهة ريال مايوركا، إلى كونه أساسيًّا في مباراتين من المباريات الثلاث الأخيرة لريال مدريد.
وفي المباراة التي كان فيها بديلا، أمام مانشستر سيتي ساهم في "إعطاء الأكسجين" لريال مدريد في مقاومة حصار الفريق الإنجليزي.
وأمام مانشستر سيتي، عندما شارك مودريتش مكان كروس في الدقيقة 79 استعاد مودريتش ضعف عدد الكرات التي استعادها توني كروس (4 مقابل 2)، عندما كان ريال مدريد في أمسِّ الحاجة إلى إيقاف لاعبي المدرب بيب غوارديولا.
وأمام برشلونة لعب مودريتش وكروس، لكن الأخير خرج واستمر مودريتش حتى النهاية وشارك أكثر منه بـ21 دقيقة.
ولمس مودريتش الكرة أما برشلونة 79 مرة، وقدم 57 تمريرة ناجحة من أصل 64، بنسبة نجاح 89%.
وكان مودريتش، الذي لعب في مركزٍ أكثر تقدمًا من كروس، أكثر قوة في الهجوم مع 23 تمريرة في الثلث الأخير، مقارنة بثماني تمريرات لكروس.
وبات مودريتش اللاعب رقم 13 من حيث عدد دقائق المشاركة الموسم الحالي مع ريال مدريد بواقع 1857 دقيقة، علما أنه لعب الموسم الماضي 3165 دقيقة، كما ذكرت "أس".
لكن رغم هذا الفارق في عدد دقائق اللاعب لا يستسلم مودريتش وهو مصمم على أن يُثبت، حتى المباراة الأخيرة، أنه قادر على اللعب لعام آخر.
ويلعب مودريتش في ريال منذ 2012، وأحرز 23 لقبا مع الميرنغي.