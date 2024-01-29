فيديو يُظهر غضب هويلاند من زميله غارناتشو (شاهد)

وتأهل نادي ومانشستر يونايتد إلى دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد أن حقق الفوز على مضيفه نيوبورت كونتي 4 - 2.

وخلال أحداث المباراة بدا هويلاند غاضبًا من زميله في فريق مانشستر يونايتد أليخاندرو غارناتشو لعدم تمرير الكرة له.

وفي الدقيقة 81 ظهر هويلاند وهو يعنف زميله غارناتشو بعدم تمرير الكرة له وهو داخل منطقة الجزاء، حيث كان اللاعب يبحث عن تأمين النتيجة لليونايتد الذي كان متقدمًا 3/2.

وكان هويلاند قادمًا من الخلف في وضعية كانت ستسمح له بتسجيل هدفًا محققًا إن قرر غارناتشو تمرير الكرة له، ولكن الأخير لم يفعل، ما دعا هويلاند للتعبير عن غضبه.