"العب لأمك وأبوك".. رسالة نارية من محمد نور للاعبي الاتحاد (فيديو)

وجه محمد نور، نجم نادي الاتحاد السعودي السابق، رسالة تحذيرية إلى لاعبي "العميد"، قبل ساعات من مواجهة الهلال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستضيف الاتحاد نظيره الهلال، مساء الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال محمد نور في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى ردة فعل من اللاعبين الذين قاتلوا في الملعب، لا يوجد زعل على وجوه اللاعبين في ظل خسارتهم ويستقبلون الهدف الثاني والثالث وكأن الأمر عادي، الروح مفقودة، النادي فقد هويته، عندما يخسر الفريق أشاهد صور التدريبات ثاني يوم، أجد اللاعبين يضحكون بشكل واضح وكأن شيئا لم يحدث".