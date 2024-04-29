"العب لأمك وأبوك".. رسالة نارية من محمد نور للاعبي الاتحاد (فيديو)
وجه محمد نور، نجم نادي الاتحاد السعودي السابق، رسالة تحذيرية إلى لاعبي "العميد"، قبل ساعات من مواجهة الهلال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويستضيف الاتحاد نظيره الهلال، مساء الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال محمد نور في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى ردة فعل من اللاعبين الذين قاتلوا في الملعب، لا يوجد زعل على وجوه اللاعبين في ظل خسارتهم ويستقبلون الهدف الثاني والثالث وكأن الأمر عادي، الروح مفقودة، النادي فقد هويته، عندما يخسر الفريق أشاهد صور التدريبات ثاني يوم، أجد اللاعبين يضحكون بشكل واضح وكأن شيئا لم يحدث".
وأضاف: "رسالتي إلى لاعبي الاتحاد، مواجهة الهلال هي مسألة حياة أو موت، اللعب من أجل أهلك وأمك وأبوك وأصحابك ثم جماهيرك كيف بتقابل الناس بعد مايهزمونك 7 مرات بموسم واحد، متأكد أن ردة فعل اللاعبين ستكون قوية عليكم تقديم كل شيء في الملعب".
وسيقام الكلاسيكو السعودي للمرة السابعة هذا الموسم، حيث أقيم في جميع البطولات التي اشترك بها الفريقان في الموسم الحالي المحلية والقارية، وانتهت جميع المواجهات بفوز "الزعيم".
بدأ الموسم بمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وذلك قبل مباراتي الذهاب والإياب في الدوري السعودي، وبعدها تقابلا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وأخيرًا تواجها في نهائي كأس السوبر السعودي.
وكان "العميد" قد صعد إلى الدور نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الفيصلي، بينما تأهل الزعيم بعد تخطي التعاون.