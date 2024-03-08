اتفاق رسمي بين باريس سان جيرمان ونجمه على تمديد العقد

بينما تستمر حالة الشد والجذب بين إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن إقناع نجمه الأول كيليان مبابي بتجديد عقده الذي ينتهي خلال الصائفة المقبلة، يبدو أن الأمور تسير بشكل إيجابي وسهل جدًا لتمديد تعاقد لاعب الوسط الواعد جدًا، وارن زائير إيميري الذي سيكون أمام مجموعة من التحديات خلال الصيف المقبل، سواء مع ناديه أو مع منتخبي فرنسا، الأول والأولمبي.

ونجح زائير إيميري في فرض نفسه بقوة في تشكيلة الإسباني لويس إينريكي، حيث قدم أداءً لافتًصا أمام ريال سوسيداد، مساء الثلاثاء، في تأهل رفاق عثمان ديمبيلي للدور ربع النهائي، لكن الملف الذي سيطرح، الآن، في أروقة البي آس جي، هو إقناع زائير إيميري بتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2025، وهو الملف الثاني في سلم الاهتمامات بعد "قضية" كيليان مبابي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، المطلعة على كواليس البي آس جي، توصلت إدارة ناصر الخليفي إلى اتفاق رسمي مع اللاعب ذي الـ18 عامًا، على تمديد عقده لمدة 3 سنوات إضافية أي حتى يونيو من العام 2028.

وقدم الموهبة الباريسية الذي يحتفل، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الثامن عشر موافقته على تمديد عقده، بحسب ما أوردته "لوباريزيان" التي أضافت أن اللاعب يسعى إلى إنهاء الجدل بخصوص مستقبله، قبل مشاركته المرتقبة في نهائيات أمم أوروبا 2024 في شهر يونيو المقبل في ألمانيا، ثم خوض مسابقة الألعاب الأولمبية 2024، في باريس بالذات، موطنه ومكان ولادته ونشأته.

وإذا كان الإسباني لويس إنريكي قرر الزج بزائير إيميري في التشكيلة الأساسية، فلأن اللاعب أبان عن مستوى كروية مميز، في انتظار أن يحظي بالمكانة نفسها لدى مدرب منتخب الديكة فضلاً عن خوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.