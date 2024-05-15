طرد مشجعين لتوتنهام احتفلا بهدف تقدم مانشستر سيتي (فيديو)

شهدت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، مشاهد غريبة من مشجعي "السبيرز".

ويحتضن ملعب توتنهام هوتسبير المباراة المؤجلة من الجولة الـ34 للدوري الإنجليزي، التي يستضيف فيها توتنهام فريق مانشستر سيتي.

نتيجة المباراة ستكون مؤثرة في اتجاه لقب الدوري هذا الموسم، إذ إن فوز السيتي يمنحه الصدارة، متفوقًا على آرسنال بفارق نقطتين.

بينما يمنح انتصار توتنهام جاره في المدينة (آرسنال) فرصة الفوز باللقب، كما يحيي آمال "السبيرز" في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولكن المشهد الأكثر غرابة، عندما قامت جماهير توتنهام بطرد شخصين احتفلا بالهدف الذي أحرزه هالاند نجم مانشستر سيتي في شباك فريقهما، وهما يرتديان قمصان توتنهام القديمة باللون السماوي.