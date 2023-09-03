أنس جابر تصمد أمام بوزكوفا لتتأهل للدور الرابع بأمريكا المفتوحة للتنس

وقالت أنس وصيفة بطلة العام الماضي: "كانت مباراة صعبة جدا علينا، لم ترغب في التوقف وحاولت بذل أقصى جهد أمام لاعبة رائعة".

وتعرف أنس في بلادها بلقب "وزيرة السعادة" لكنها لم تبتسم خلال المجموعة الأولى، حيث دفعت ثمن الأخطاء وكسرت بوزكوفا إرسالها في خامس محاولة بالشوط الرابع.

وردت اللاعبة التونسية كسر الإرسال بضربة خلفية جميلة في الشوط التاسع لكنها سمحت لبوزكوفا بالكسر مجددا بخطأ مزدوج في نقطة حسم المجموعة.