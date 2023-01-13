برشلونة يشكو رابطة الدوري الإسباني للمحكمة بسبب سقف الرواتب

وردت رابطة الدوري الإسباني على خبر شكوى برشلونة في تصريح لصحيفة "ماركا" أكدت من خلاله أن الفريق الكتالوني استأنف قرار لجنة المراقبة الاقتصادية أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورفضت الشكوى.

كما أن الاتفاق الخاص مع صندوق الاستثمار CVC وامتيازاته تخص الأندية الموقعة ولا تخص برشلونة لأنه لم يوقع عليه.

ويعاني برشلونة ماليا، وفعّل عدة رافعات اقتصادية الصيف الماضي، حيث باع حصته في النقل التلفزيوني وحصة في شركاته ليتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد، لكنه حاليا ممنوع من التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية بسبب سقف الرواتب.