برشلونة يشكو رابطة الدوري الإسباني للمحكمة بسبب سقف الرواتب
قررت إدارة برشلونة تقديم شكوى ضد رابطة الدوري الإسباني؛ بسبب عدم رفع سقف الرواتب للفريق بنسبة 15%، كما حدث بالنسبة لـ38 ناديا صادقت على اتفاقية الرابطة مع صندوق الاستثمار CVC.
وكانت رابطة الدوري الإسباني قد وقعت اتفاقا مع صندوق الاستثمار CVC بمبلغ 1،994 مليار يورو مقابل التخلي عن حصة 10،95% من حقوق النقل التلفزيوني، وهو الاتفاق الذي صادق عليه 38 ناديا ورفضته أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو وإيبيزا.
وقررت رابطة الدوري الإسباني أن 70% من إيرادات صندوق الاستثمار يجب أن تصرفها الأندية على الاستثمار في التجهيزات والبنيات التحتية و15% لتغطية نفقات القروض و15% تضاف لسقف الرواتب.
وقررت رابطة الدوري الإسباني رفع سقف الرواتب لكل الأندية التي صادقت على الاتفاق وهو ما دفع برشلونة لاتخاذ قرار رفع شكوى أمام المحكمة التجارية في كتالونيا، ووصف القرار بأنه لا يسمح بالمنافسة بشكل عادل.
وردت رابطة الدوري الإسباني على خبر شكوى برشلونة في تصريح لصحيفة "ماركا" أكدت من خلاله أن الفريق الكتالوني استأنف قرار لجنة المراقبة الاقتصادية أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورفضت الشكوى.
كما أن الاتفاق الخاص مع صندوق الاستثمار CVC وامتيازاته تخص الأندية الموقعة ولا تخص برشلونة لأنه لم يوقع عليه.
ويعاني برشلونة ماليا، وفعّل عدة رافعات اقتصادية الصيف الماضي، حيث باع حصته في النقل التلفزيوني وحصة في شركاته ليتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد، لكنه حاليا ممنوع من التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية بسبب سقف الرواتب.