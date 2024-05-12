ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يستعيد الصدارة بالفوز على مانشستر يونايتد

وبفوزه الثاني في آخر 17 مباراة خاضها على ملعب أولد ترافورد، ارتفع رصيد آرسنال إلى 86 نقطة قبل مباراة واحدة على النهاية، بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب الذي تتبقى له مباراتان.

ويحتل يونايتد المركز الثامن قبل مباراتين على النهاية بفارق ثلاث نقاط خلف نيوكاسل في ظل مساعيه لحجز مقعد في بطولة قارية الموسم المقبل.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: