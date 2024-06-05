نجم الزمالك: إمام عاشور أفضل لاعب خط وسط في مصر
يرى نبيل عماد "دونجا"، نجم نادي الزمالك، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلي الحالي، هو أفضل لاعب خط وسط في مصر.
وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية: "إمام عاشور هو أفضل لاعب خط وسط ملعب في مصر علاقتي به جيدة جدا، إحنا اصحاب وزملاء وفي النهاية هو اختار حياته خلاص، السوشيال ميديا تضعنا في مواقف غير جيدة وأتمنى الناس لا تستمع لها نهائيا الفترة المقبلة لأنها بتعمل مشاكل بين اللاعبين، وأنا كنت أتمنى أيضا ألعب بجوار حسام غالي، نجم الأهلي السابق".
كما تطرق ودنجا للحديث عن دعم جمهور الزمالك له، قائلا: "جمهور الزمالك بيفهم كرة ويعرف اللاعب الذي يتعب ويجتهد، ودائماً يقفوا في ظهري منذ انضمامي للفريق حتى في الفترة التي كان الأداء ليس أفضل شيء، وأقول لهم إن بطولة الكونفدرالية بتاعتكم وأنتم من جلبتوها منذ اليوم الأول، وأشكرهم على دعمهم في ظل الظروف الصعبة الموجودة في النادي، وهم يريدون أن يكون النادي في أفضل حال".
وأضاف: "جمهور الزمالك كان يرى تعبي في الفترة الأخيرة وكانوا يدعموني بسبب غيابي عن قائمة المنتخب، وأنا أتمنى التوفيق للمنتخب وزملائي ولحسام وإبراهيم حسن، ومن الممكن أن عدم تواجدي في القائمة الحالية تقصير مني وليس منهم، وسأغلق هذه الصفحة في الفترة الحالية، وإذا كنت أعمل بنسبة 100% فسأعمل في الفترة المقبلة بنسبة 200%، ولا توجد أي مشكلات، وان شاء الله المنتخب يعمل نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة".
وتابع نجم الزمالك: "لا توجد أي أزمة مع حسام حسن، وكان مدربي في بيراميدز وكنت أكثر اللاعبين الذين يحبهم في الفريق، ولا توجد أي مشكلة معه تماما، ومن قال إنه توجد مشكلات بيننا غلطان، وكل الأهداف التي كنت أسجلها مع بيراميدز كانت بفضله لأنه كان ينصحني دائماً بالتسديد، وهو الأب الروحي لي، وهي اختيارات فنية وأنا احترمها جدا، وعلى المستوى الشخصي أنا أحبه جداً".
وأتم: "الزمالك لديه فرصة في التتويج ببطولة الدوري لأن الفترة المقبلة ستشهد ثبات في تشكيل الفريق عكس ما كان يحدث في الفترة الماضية عندما كان يلعب بعض اللاعبين في أفريقيا وآخرين في الدوري".