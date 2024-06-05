نجم الزمالك: إمام عاشور أفضل لاعب خط وسط في مصر

يرى نبيل عماد "دونجا"، نجم نادي الزمالك، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلي الحالي، هو أفضل لاعب خط وسط في مصر.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية: "إمام عاشور هو أفضل لاعب خط وسط ملعب في مصر علاقتي به جيدة جدا، إحنا اصحاب وزملاء وفي النهاية هو اختار حياته خلاص، السوشيال ميديا تضعنا في مواقف غير جيدة وأتمنى الناس لا تستمع لها نهائيا الفترة المقبلة لأنها بتعمل مشاكل بين اللاعبين، وأنا كنت أتمنى أيضا ألعب بجوار حسام غالي، نجم الأهلي السابق".

كما تطرق ودنجا للحديث عن دعم جمهور الزمالك له، قائلا: "جمهور الزمالك بيفهم كرة ويعرف اللاعب الذي يتعب ويجتهد، ودائماً يقفوا في ظهري منذ انضمامي للفريق حتى في الفترة التي كان الأداء ليس أفضل شيء، وأقول لهم إن بطولة الكونفدرالية بتاعتكم وأنتم من جلبتوها منذ اليوم الأول، وأشكرهم على دعمهم في ظل الظروف الصعبة الموجودة في النادي، وهم يريدون أن يكون النادي في أفضل حال".