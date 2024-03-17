"لا يصدق".. لاعبو ريال مدريد يعارضون أنشيلوتي بسبب هذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف عدد من لاعبي ريال مدريد تجاه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب سياسيته في اختيار اللاعبين.

وواصل ريال مدريد المتصدر مسيرته نحو الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتغلبه 4-2 على مضيفه أوساسونا بفضل ثنائية سجلها فينيسيوس جونيور أمس السبت.

ويحتل ريال الصدارة برصيد 72 نقطة بفارق عشر نقاط أمام جيرونا ثاني الترتيب الذي يواجه خيتافي في وقت لاحق اليوم. ويحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

وبهذا تستمر مسيرة ريال الخالية من الخسائر إلى 23 مباراة.

وفي نهاية المباراة قدم أردا غولر، لقطة فنية مميزة للغاية بتسديدة من منتصف الملعب كادت تسكن شباك أصحاب الأرض لولا العارضة الأفقية.

ويرى لاعبو ريال مدريد أن أردا غولر يتعرض للظلم بسبب عدد الدقائق القليلة التي يحصل عليها رغم أنه يقدم مستويات جيدة كلما شارك.

وسجل غولر في مرمى سيلتافيغو هدفه الوحيد مع ريال مدريد هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة آس، فإن غرفة ملابس ريال مدريد ترى أن غولر يملك قدم يسرى "لا تصدق" وأن يحتاج إلى الحصول على مزيد من دقائق اللعب مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وقال أنشيلوتي أمس السبت أنه يعتبر كرة أردا غولر التي ارتدت من العارضة هدفا، وأن اللاعب له مستقبل كبير مع ريال مدريد وليس خارجه.