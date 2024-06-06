مبابي يفشل في تسجيل مقصية على طريقة رونالدو (صورة)
خاض النجم الفرنسي كيليان مبابي المنتقل حديثا إلى ريال مدريد الإسباني، مساء الأربعاء أول مباراة له بعد الصفقة التاريخية، وذلك في مباراة ودية أمام منتخب لكسمبورغ.
وخلال المباراة التي يتقدم فيها رفاق المهاجم أنطونيو غريزمان في الشوط الثاني (3 ـ 0)، وقع كيليان مبابي على الأرض بينما كان يهم بتسجيل هدف من ضربة مقصية بعد تمريرة رائعة من زميله السابق في باريس سان جيرمان كولو مواني.
وقدم كولو مواني تمريرة عرضية على المقاس لمبابي، الذي كان على مستوى منطقة المرمى، لكنه سقط أرضا بينما مرت الكرة دون خطورة على مرمى حارس لكسمبورغ.
وحاول مبابي تقليد النجم البرتغالي وأسطورة ريال مدريد سابقا، وهداف النصر السعودي حاليا كريستيانو رونالدو، لكنه فشل في تسجيل هدف كان يمكن أن يكون واحدا من أهدافه.
ورغم فشله في تسجيل هدف من مقصية رائعة، قدم المهاجم المقبل لريال مدريد أداء مميزا إذ تمكن من زيارة شباك لكسمبورغ في الدقيقة 86، كما قدم تمريرتين حاسمتين في هدفي كولو مواني في الدقيقة 43 وكلاوس في الدقيقة 70.
وتتقدم فرنسا على لكسمبورغ (3 ـ 0) في نهاية المباراة الودية الإعدادية للديوك قبل خوض كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا الأسبوع المقبل.
وتلعب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات هولندا والنمسا وبولندا.