مبابي يفشل في تسجيل مقصية على طريقة رونالدو (صورة)

خاض النجم الفرنسي كيليان مبابي المنتقل حديثا إلى ريال مدريد الإسباني، مساء الأربعاء أول مباراة له بعد الصفقة التاريخية، وذلك في مباراة ودية أمام منتخب لكسمبورغ.

وخلال المباراة التي يتقدم فيها رفاق المهاجم أنطونيو غريزمان في الشوط الثاني (3 ـ 0)، وقع كيليان مبابي على الأرض بينما كان يهم بتسجيل هدف من ضربة مقصية بعد تمريرة رائعة من زميله السابق في باريس سان جيرمان كولو مواني.

وقدم كولو مواني تمريرة عرضية على المقاس لمبابي، الذي كان على مستوى منطقة المرمى، لكنه سقط أرضا بينما مرت الكرة دون خطورة على مرمى حارس لكسمبورغ.