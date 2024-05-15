فينيسيوس يتسبب في موجة بكاء لمشجعة في ريال مدريد (فيديو)

تسبب النجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور في إدخال الفرحة على طفل من مشجعي الميرينغي فيما أثار وجوده مشاعر إحدى مشجعات الريال التي انهارت بالبكاء من الفرح بعد توقيع فينيسيوس لها وإلتقاط الصور.

وعقب المباراة التي حقق فيها ريال مدريد الفوز على ديبورتيفو ألافيس (5 ـ 0) في الجولة 36 من الليغا، أراد بعض مشجعي ريال مدريد التقاط الصور ونيل التوقيع من جونيور الذي نزل عند رغبة جماهير ناديه بكل تلقائية.