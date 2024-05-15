فينيسيوس يتسبب في موجة بكاء لمشجعة في ريال مدريد (فيديو)
تسبب النجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور في إدخال الفرحة على طفل من مشجعي الميرينغي فيما أثار وجوده مشاعر إحدى مشجعات الريال التي انهارت بالبكاء من الفرح بعد توقيع فينيسيوس لها وإلتقاط الصور.
وعقب المباراة التي حقق فيها ريال مدريد الفوز على ديبورتيفو ألافيس (5 ـ 0) في الجولة 36 من الليغا، أراد بعض مشجعي ريال مدريد التقاط الصور ونيل التوقيع من جونيور الذي نزل عند رغبة جماهير ناديه بكل تلقائية.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل، الفرحة الكبيرة التي غمرت طفلا صغيرا من أنصار الميرينغي في حين ظهرت مشجعة، وهي فتاة شابة تبكي بعد أن حصلت على توقيع فيني كما التقطت صورة معه.
وفاز ريال مدريد في مباراة شكلية على ألافيس بخمسة أهداف نظيفة ليدعم مركزه في المركز الاول لليغا وذلك بعد جولتين من حسمه صراع اللقب وتتويجه باللقب 36 في تاريخه.