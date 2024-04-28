ليفربول يمنح ريال مدريد فرصة إنجاز "الصفقة الحلم"

ولا يرغب ريال مدريد في الاحتفاظ بفيرلاند ميندي في وجود ألفونسو ديفيز حيث يرغب في بيع الفرنسي أولا، مع تواجد الكندي كلاعب رئيسي ومن خلفه الإسباني فيران غارسيا كبديل.

وقبل أيام طُرحت فكرة صفقة تبادلية بين بايرن ميونخ وريال مدريد بانتقال ميندي إلى أليانو أرينا، على أن ينضم ديفيز إلى سانتياغو برنابيو.

ويرفض ديفيز حتى الآن تجديد تعاقده مع بايرن ميونخ الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.