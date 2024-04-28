ليفربول يمنح ريال مدريد فرصة إنجاز "الصفقة الحلم"
كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أول توجهات نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة المدرب آرني سلوت خلال فترات الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتم الاتفاق بين ليفربول والمدرب الهولندي لنادي فينورد لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، وخلافة المدرب الألماني يورغن كلوب.
وأعلن كلوب أنه لن يكمل عقده مع ليفربول إذ سيرحل بنهاية الموسم الحالي لرغبته في الحصول على راحة.
وحسب صحيفة ليكيب، فإن فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني هو أول مطالب آرني سلوت في ليفربول الإنجليزي.
ورغم مستواه المميز مع ريال مدريد خلال الأشهر الأخيرة، فإن ريال مدريد حدَّد التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز كأحد الأهداف الرئيسة للنادي الصيف المقبل.
ويعتبر ألفونسو ديفيز بمثابة حلم كبير لفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد من أجل تحسين مركز الظهير الأيسر بسبب إصابات فيرلاند ميندي المتكررة.
ولا يرغب ريال مدريد في الاحتفاظ بفيرلاند ميندي في وجود ألفونسو ديفيز حيث يرغب في بيع الفرنسي أولا، مع تواجد الكندي كلاعب رئيسي ومن خلفه الإسباني فيران غارسيا كبديل.
وقبل أيام طُرحت فكرة صفقة تبادلية بين بايرن ميونخ وريال مدريد بانتقال ميندي إلى أليانو أرينا، على أن ينضم ديفيز إلى سانتياغو برنابيو.
ويرفض ديفيز حتى الآن تجديد تعاقده مع بايرن ميونخ الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.