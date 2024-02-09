شرط غريب من مبابي للانتقال إلى ريال مدريد.. ما علاقة بيلينغهام وفينيسيوس؟
وضع كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شرطًا غريبًا للانضمام إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل، مع نهاية عقده.
وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، وقد سبق أن أكد اللاعب أنه لن يجدد عقده.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية وشبكة "ESPN"، أن مبابي سينضم لريال مدريد الصيف المقبل.
وعلى الرغم من تقارير رحيل مبابي إلى قلعة البرنابيو، فإن نادي باريس سان جيرمان يحاول الحفاظ على نجمه كيليان مبابي لفترة أطول.
ونشرت صحيفة (AS) تقريرًا قالت فيه، إن مبابي وضع شرطًا غريبًا لإدارة ريال مدريد قبيل إتمام التعاقد معه.
وكشفت الصحيفة الإسبانية عن هذا الشرط قائلة: "مبابي اشترط على ريال مدريد التقدم بعرض أعلى ماديًّا من عقد جود بيلينغهام أو فينيسيوس جونيور".
وأضافت: "سبب هذا الشرط هو قيام نادي باريس سان جيرمان بتقديم عرض إلى مبابي لتمديد عقده لمدة موسمين مقابل 80 مليون يورو سنويًّا".
وتابعت: "إن لم ينفذ ريال مدريد هذا الشرط، فيمكن لمبابي البقاء في باريس".
وفي 2022، كان مبابي قريبا من الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر، قبل أن ينجح باريس سان جيرمان في إقناع اللاعب بالتجديد لموسمين حتى يونيو 2024، مع بند يتيح للاعب التجديد حتى يونيو 2025.