مدينة الأهلي الرياضية.. محمد كامل يكشف تفاصيل مذهلة حول "مشروع القرن"

كشف محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة "القلعة الحمراء"، التي أنشأها الأهلي المصري لإنشاء الاستاد الخاص به عن تفاصيل مذهلة حول "مشروع القرن".

وأعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في احتفالية ضخمة، عن تدشين استاد النادي الأهلي المخطط إنشاؤه مستقبلًا، والذي طال انتظاره من جانب جماهير القلعة الحمراء.

وقال كامل خلال مؤتمر صحفي أقيم، اليوم الثلاثاء: "شغالين على هذا الحلم منذ سنتين ونصف، تكلفة إنشاء المشروع 12 مليار جنيه، سنقوم بإنشاء مدينة كاملة وليس استادًا فقط، الاستاد سيقام على 43 فدانًا، وعندنا مستشفى، وجامعة رياضية، ومدرسة، وفندق، ومتحف".