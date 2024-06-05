مدينة الأهلي الرياضية.. محمد كامل يكشف تفاصيل مذهلة حول "مشروع القرن"
كشف محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة "القلعة الحمراء"، التي أنشأها الأهلي المصري لإنشاء الاستاد الخاص به عن تفاصيل مذهلة حول "مشروع القرن".
وأعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في احتفالية ضخمة، عن تدشين استاد النادي الأهلي المخطط إنشاؤه مستقبلًا، والذي طال انتظاره من جانب جماهير القلعة الحمراء.
وقال كامل خلال مؤتمر صحفي أقيم، اليوم الثلاثاء: "شغالين على هذا الحلم منذ سنتين ونصف، تكلفة إنشاء المشروع 12 مليار جنيه، سنقوم بإنشاء مدينة كاملة وليس استادًا فقط، الاستاد سيقام على 43 فدانًا، وعندنا مستشفى، وجامعة رياضية، ومدرسة، وفندق، ومتحف".
واختتم: "مجلس الأهلي يبذل جهدًا كبيرًا ولا يظهر بشكل كبير في الإعلام، وجمهور الأهلي هو من سيقوم بإنشاء استاد الأهلي".
ويقام مشروع القرن للنادي الأهلي تحت رعاية وتنفيذ شركة القلعة الحمراء، والتي يمثلها محمد كامل بصفته الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها، والمشروع ليس استادًا للأهلي فحسب كما يظن البعض، وإنما مدينة رياضية متكاملة تضم فندقًا، ومدرسة، وجامعة، ومستشفى، ومتحفًا.
واستاد الأهلي سيقام في مدينة الشيخ زايد بسعة 24 ألف متفرج، والمدرجات خلف المرميين ستكون وقوفًا فقط كسائر ملاعب الأندية الخاصة في أوروبا.