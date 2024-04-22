عار.. تشافي يعلق على أداء حكم الكلاسيكو
وصف تشافي هرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني، أداء سيزار سوتو غرادو، حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد بأنه "سيئ جدًا" وما فعله بإلغاء هدف لفريق يعد "عار".
وقلب ريال مدريد الطاولة على غريمه التقليدي برشلونة وهزمه بنتيجة 3 / 2 بعد كلاسيكومثير على ملعب سانتياغو برنابيو في ختام منافسات الجولة 32 بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وخلال أنقذ لونين حارس ريال مدريد تسديدة بكعب القدم من الأمين جمال بعد ركلة ركنية منخفضة وأبعد الكرة قبل عبور خط المرمى.
وأوقف الحكم غرادو المباراة وطلب من حكام الفيديو مراجعة اللقطة وهو الأمر الذي تطلب عدة دقائق.
وأكد حكم الفيديو المساعد صحة قرار حكم الساحة ليستأنف اللعب بحصول برشلونة على ركلة ركنية في الدقيقة 28.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب خسارة فريقه تعليقًا على هذه اللقطة: "ما حدث عار".
وأضاف: "عندما تم سؤالي عن الحكم أمس في مؤتمر ما قبل المباراة قلت أتمنى ألا يخطئ، لكنه لم يفعل ذلك".
وتابع: "فخور بالفريق، وبأداء اللاعبين، الطبيعي أن نفوز، لكن هناك مواقف لا تتحكم بها".
وتقدم برشلونة في النتيجة مرتين حيث أحرز هدفا مبكرا بعد مرور ست دقائق من ركلة ركنية نفذها البرازيلي رافينيا وقابلها المدافع الدنماركي أندريس كريستنسن برأسه في الشباك. وأدرك الفريق المدريدي التعادل بركلة جزاء نفذها البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 18.
وفي الدقيقة 69 لعب لامين يامال كرة عرضية ارتدت من الحارس أندري لونين ليقابلها فيرمين لوبيز بقدمه في الشباك ليتقدم الفريق الكتالوني مجددا في النتيجة. وبعد ثلاث دقائق سجل لوكاس فاسكيز هدف التعادل لريال مدريد بعد كرة عرضية من فينيسيوس.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق إلى 11 نقطة مع منافسه برشلونة قبل ست جولات من انتهاء المسابقة، ويقترب بقوة من التتويج بلقب الدوري.
كما كرر الفريق المدريدي تفوقه على برشلونة للمرة الثالثة هذا الموسم بعد الفوز بنتيجة 2 / 1 في كلاسيكو الدور الأول بالدوري ثم الفوز بنتيجة 4 / 1 في نهائي كأس السوبر