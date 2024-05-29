مبابي عن وجهته المقبلة: لا أطيق الانتظار.. وهذا ما سأفعله في نهائي دوري الأبطال

ورحل مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ارتباط دام 8 مواسم كاملة منذ انضمامه قادمًا من موناكو الفرنسي.

وتشير تقارير صحفية عديدة إلى اقتراب مبابي من التوقيع مع ريال مدريد، وسيكون الإعلان عن الصفقة قريبًا، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي حواره مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، ردًا على سؤال حول وجهته المقبلة قال مبابي: "أعتقد بأن الأمر، الآن، مجرد وقت، أيام فقط وسيتم الاعلان بشكل رسمي".

وأضاف: "لا أطيق الانتظار لتلك الخطوة، يتبقى أيام قليلة فقط لمعرفة النادي، أريد الاستمتاع حاليًا هذه المرة دون نادٍ".