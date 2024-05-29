مبابي عن وجهته المقبلة: لا أطيق الانتظار.. وهذا ما سأفعله في نهائي دوري الأبطال
"لا أطيق الانتظار".. بهذه الكلمات ردَّ النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن وجهته المقبلة واسم ناديه الجديد، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.
ورحل مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ارتباط دام 8 مواسم كاملة منذ انضمامه قادمًا من موناكو الفرنسي.
وتشير تقارير صحفية عديدة إلى اقتراب مبابي من التوقيع مع ريال مدريد، وسيكون الإعلان عن الصفقة قريبًا، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفي حواره مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، ردًا على سؤال حول وجهته المقبلة قال مبابي: "أعتقد بأن الأمر، الآن، مجرد وقت، أيام فقط وسيتم الاعلان بشكل رسمي".
وأضاف: "لا أطيق الانتظار لتلك الخطوة، يتبقى أيام قليلة فقط لمعرفة النادي، أريد الاستمتاع حاليًا هذه المرة دون نادٍ".
وواصل ضاحكًا: "أتمنى فقط أن يتمكن شخص ما من دفع راتبي لأن عقدي مع سان جيرمان انتهى".
وشدد مبابي على أنه "يريد أن يكون سعيدًا فقط، مواصلاً: "سأغادر بلدي لأول مرة في حياتي وأنا متحمس حقًا".
وعن الفريق الذي سيشجعه في نهائي دوري أبطال أوروبا، قال: "سأشاهد النهائي فقط.. بالطبع فأنا أحب كرة القدم".