جارديم يحتفل بـ"بالملاكمة" بعد تتويج شباب الأهلي بدوري أدنوك

واستعاد فريق شباب الأهلي دبي الأول لكرة القدم، لقب الدوري الإماراتي، الذي غاب عنه في المواسم الـ6 الماضية، بعد الفوز 2/1 على مضيفه بني ياس، الأحد، في المرحلة الـ25 للمسابقة.

وحسم شباب الأهلي تتويجه باللقب هذا الموسم للمرة الثامنة في تاريخه مبكرا، دون أن ينتظر المرحلة الأخيرة بالبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الوحدة.

وحتى في حال خسارة شباب الأهلي أمام عجمان وفوز الوحدة على ضيفه بني ياس في المرحلة الأخيرة للمسابقة، سوف يتساوى شباب الأهلي والوحدة في نفس الرصيد، لتحسم المواجهات المباشرة الموقف بينهما وفقًا للائحة المسابقة، والتي سوف تقف في صف شباب الأهلي.