ريال مدريد يحسم مصير أندري لونين مع الفريق

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد اتفق مع أندري لونين على تجديد تعاقده حتى عام 2029، مع تبقي بعض التفاصيل النهائية والتوقيع الرسمي.

وكان عقد لونين ينتهي في عام 2025، وتلقى استفسارات عديد من بضع فرق أوروبية.

وقالت صحيفة "ريليفو"، اليوم الإثنين، تمديد تعاقد الحارس الشاب سيرافقه تحسين كبير في راتبه، ومكافأةً للأداء الجيد للحارس الأوكراني خلال موسم كان فيه أكثر بروزًا من أي وقت مضى، بخوضه 30 مباراة، في ظل غياب البلجيكي تيبو كورتوا، الذي تعرض لإصابة قوية أبعدته منذ بداية الموسم، وحتى الآن، عن "الميرنغي".