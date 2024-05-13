ريال مدريد يحسم مصير أندري لونين مع الفريق
كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد اتفق مع أندري لونين على تجديد تعاقده حتى عام 2029، مع تبقي بعض التفاصيل النهائية والتوقيع الرسمي.
وكان عقد لونين ينتهي في عام 2025، وتلقى استفسارات عديد من بضع فرق أوروبية.
وقالت صحيفة "ريليفو"، اليوم الإثنين، تمديد تعاقد الحارس الشاب سيرافقه تحسين كبير في راتبه، ومكافأةً للأداء الجيد للحارس الأوكراني خلال موسم كان فيه أكثر بروزًا من أي وقت مضى، بخوضه 30 مباراة، في ظل غياب البلجيكي تيبو كورتوا، الذي تعرض لإصابة قوية أبعدته منذ بداية الموسم، وحتى الآن، عن "الميرنغي".
وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي النادي يشعرون بالرضا التام عن مستوى حارس المرمى، الذي تحول من لاعب على وشك الرحيل الصيف الماضي إلى ربط مستقبله على المدى الطويل بالنادي الملكي بعد كسب حب الجماهير.
وأشارت إلى أن خطوة الريال تجاه لونين تؤكد أن كيبا أريزابالاغا، المعار من تشيلسي، لن يستمر مع الفريق الملكي.
يذكر أن لونين، البالغ 25 عامًا، شارك في 30 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 28 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 12 لقاء.
ويحتل ريال مدريد حاليًّا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 90 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني.