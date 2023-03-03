ترتيب الدوري السعودي: فوز درامي للنصر على الباطن يستعيد به الصدارة (فيديو)
النصر يخطف فوزًا مثيرًا في الدقائق الأخيرة
سجل النصر ثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع ليحول تأخره إلى فوز مثير 3-1 على الباطن ويحافظ على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.
استعاد النصر الصدارة سريعا برصيد 46 نقطة
وبدا أن فريق كريستيانو رونالدو في طريقه لأول هزيمة في 2023 والثانية بالدوري هذا الموسم حين تأخر 1-صفر حتى الدقيقة 93.
لكن في ظل غياب فاعلية رونالدو أدرك عبدالرحمن غريب التعادل القاتل ثم هز محمد آل فتيل ومحمد مران الشباك بالدقيقتين 101 و105 عقب انهيار دفاع الباطن متذيل الترتيب المكافح.
واستعاد النصر الصدارة سريعا برصيد 46 نقطة من 19 مباراة بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي فاز 3-صفر على الخليج، في وقت سابق اليوم.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: