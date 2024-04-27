أول تعليق من كلوب على أزمته مع محمد صلاح

رفض يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تصعيد الموقف بينه وبين الدولي المصري محمد صلاح، عقب المشادة الكلامية التي نشبت بينهما، مساء السبت، في مواجهة وست هام يونايتد.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء مع بداية المباراة بفرمان من مدربه الألماني يورغن كلوب.

واضطر كلوب للدفع بصلاح قبل النهاية بـ11 دقيقة، عقب معادلة وست هام يونايتد النتيجة (2-2).

وأظهرت الإعادة التليفزيونية اشتباك صلاح مع كلوب لفظيًّا قبل إجراء التبديل، حيث بدا اللاعب غاضبًا عقب تسجيل الهامرز، هدف التعادل.