أول تعليق من كلوب على أزمته مع محمد صلاح
رفض يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تصعيد الموقف بينه وبين الدولي المصري محمد صلاح، عقب المشادة الكلامية التي نشبت بينهما، مساء السبت، في مواجهة وست هام يونايتد.
وجلس صلاح على مقاعد البدلاء مع بداية المباراة بفرمان من مدربه الألماني يورغن كلوب.
واضطر كلوب للدفع بصلاح قبل النهاية بـ11 دقيقة، عقب معادلة وست هام يونايتد النتيجة (2-2).
وأظهرت الإعادة التليفزيونية اشتباك صلاح مع كلوب لفظيًّا قبل إجراء التبديل، حيث بدا اللاعب غاضبًا عقب تسجيل الهامرز، هدف التعادل.
وصبَّ صلاح، غضبه على كلوب، فيما حاول زميله داروين نونيز فض الاشتباك بإبعاده عن مدربه، في الوقت الذي كان المهاجم المصري مصرًّا على الاندفاع نحو يورجن، لمواصلة التعبير عن غضبه.
وقال كلوب عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية: "لن أشارك معكم ما حدث بيننا، لقد تناقشنا في غرفة الملابس وبالنسبة لي لقد انتهى الأمر".
وبسؤاله هل يعتبر محمد صلاح أيضاً الأمر منتهيا، أشار: "نعم، هذا هو شعوري".
وعن المباراة والتعادل، قال كلوب: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد كانت مباراة صعبة في نهاية أربع مباريات في فترة عشرة أيام، أعتقد أن اللاعبين قدموا أداء جيدًا حقًّا، لكننا استقبلنا أهدافا من لا شيء".
وتلقى ليفربول، ضربة جديدة في مساعيه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بتعادله مع مضيفه وست هام يونايتد (2-2).
ويمتلك الريدز 75 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف آرسنال المتصدر ونقطة واحدة، خلف مانشستر سيتي الوصيف.
ويلتقي آرسنال، غدًا الأحد، في مواجهة صعبة مع مضيفه توتنهام تزامنًا مع مواجهة مانشستر سيتي مع نوتنغهام فورست، علما بأن سيتي يمتلك مباراة أخرى مؤجلة.