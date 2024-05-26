لأول مرة في تاريخه.. الحسين إربد بطلًا للدوري الأردني (فيديو)

توج الحسين إربد ، اليوم السبت ، لأول مرة بلقب الدوري الأردني بعد فوزه على سحاب بنتيجة 2-1 بإستاد (الأمير محمد) في الجولة 22 والأخيرة من البطولة.

وتأخر الحسين إربد في المباراة بهدف سجله حمزة الصيفي في الدقيقة 21 ولكن نادي الحسين نجح في قلب الموازين وتسجيل ثنائية عن طريق لاعبه عبد العزيز نداي في الدقيقتين 45 و72 من عمر اللقاء.