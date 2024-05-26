لأول مرة في تاريخه.. الحسين إربد بطلًا للدوري الأردني (فيديو)
توج الحسين إربد ، اليوم السبت ، لأول مرة بلقب الدوري الأردني بعد فوزه على سحاب بنتيجة 2-1 بإستاد (الأمير محمد) في الجولة 22 والأخيرة من البطولة.
وتأخر الحسين إربد في المباراة بهدف سجله حمزة الصيفي في الدقيقة 21 ولكن نادي الحسين نجح في قلب الموازين وتسجيل ثنائية عن طريق لاعبه عبد العزيز نداي في الدقيقتين 45 و72 من عمر اللقاء.
ووصل الحسين إربد إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب وحسم اللقب بشكل رسمي بفارق نقطتين فقط عن الفيصلي الذي فاز في الجولة الأخيرة على حساب شباب الأردن بنتيجة 6-2
وأصبح نادي الحسين أول فريق في تاريخ الدوري الأردني يصل إلى النقطة 59 كما أنه صاحب أقوى خط دفاع في الدوري بعدما استقبل 6 أهداف فقط.
وهنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، نادي الحسين إربد بمناسبة فوزه بدوري المحترفين لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.
وكتب سمو الأمير الحسين عبر إنستغرام، مساء اليوم السبت، “مبارك للملكي الحسين إربد لقب الدوري الأردني للمحترفين”.
وفي المقابل ، ودع فريق سحاب منافسات الدوري الأردني برفقة الجليل بينما تجنب مغير السرحان بعد فوزه على السلط بنتيجة 1-0.