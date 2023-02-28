رد فعل غريب من مبابي لحظة تتويج إميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في العالم (فيديو وصور)
حصد الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز المتوج بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده جائزة أفضل حارس مرمى في العالم العام الماضي التي يقدمها الاتحاد الدولي (الفيفا) لكن يبدو أن ذلك لم يكن يعجب منافسه في المباراة النهائية كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا.
وتفوق مارتينيز على البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الذي غاب عن حفل الفيفا الذي أقيم في باريس مع باقي زملائه المرشحين للفوز بعدة جوائز.
وفور إعلان فوز الحارس الأرجنتيني بالجائزة تبادل قبلة مع زوجته التي كانت تجلس إلى يساره، ثم استدار ووقف واحتضن المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية منافسه الآخر.
وأثناء صعوده على المسرح لتلقي جائزه وإلقاء كلمة جاءت الكاميرات على قائده ليونيل ميسي الذي يجلس في الصف الأمامي وكان يضحك وسعيدا بفوز مواطنه وزميله بينما نظر مبابي الذي كان يجلس إلى جوار ميسي بغضب إلى مارتينيز.
وحققت الأرجنتين بقيادة ميسي حلما طال انتظاره وحصدت لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة في إستاد لوسيل في قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وصنع مارتينيز الكثير من الأعداء بعد تلك المباراة. ففي حين إن ما قام به حارس أستون فيلا من حركات أثناء تنفيذ ركلات الترجيح لم يكن جيدا بالنسبة للعديد من الأشخاص، كان سلوكه بعد المباراة هو الذي وضعه في عين العاصفة.
وقام مارتينيز بإيماءة فاحشة عندما أمسك بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في كأس العالم أمام الجميع، قبل أن يسخر من مبابي مرارًا وتكرارًا بينما احتفل فريقه بالنصر.
لكن بعدها بشهور قال مارتينيز إنه لم يقصد إيذاء مبابي أو السخرية منه، موضحا لمجلة "فرانس فوتبول": "هل أندم على الاحتفالات؟ حسنًا، هناك أشياء لن أفعلها مرة أخرى بنفس الطريقة، لم أخطط لإيذاء أي شخص طوال مسيرتي المهنية، لعبت مع الفرنسيين ولم أواجه أي مشكلة أبدًا... يمكنك أن تسأل (أوليفييه) جيرو عن شخصيتي، أنا معجب حقًا بالثقافة والعقلية الفرنسية".
لكن يبدو أن مبابي لا يزال غير سعيد من تصرفات حارس الأرجنتين رغم تصريحاته الأخيرة حيث جاءت نظرته له لتؤكد ذلك رغم مرور أكثر من شهرين على نهائي المونديال الذي أقيم في إستاد لوسيل.