رد فعل غريب من مبابي لحظة تتويج إميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في العالم (فيديو وصور)

وحققت الأرجنتين بقيادة ميسي حلما طال انتظاره وحصدت لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة في إستاد لوسيل في قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وصنع مارتينيز الكثير من الأعداء بعد تلك المباراة. ففي حين إن ما قام به حارس أستون فيلا من حركات أثناء تنفيذ ركلات الترجيح لم يكن جيدا بالنسبة للعديد من الأشخاص، كان سلوكه بعد المباراة هو الذي وضعه في عين العاصفة.

وقام مارتينيز بإيماءة فاحشة عندما أمسك بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في كأس العالم أمام الجميع، قبل أن يسخر من مبابي مرارًا وتكرارًا بينما احتفل فريقه بالنصر.

لكن بعدها بشهور قال مارتينيز إنه لم يقصد إيذاء مبابي أو السخرية منه، موضحا لمجلة "فرانس فوتبول": "هل أندم على الاحتفالات؟ حسنًا، هناك أشياء لن أفعلها مرة أخرى بنفس الطريقة، لم أخطط لإيذاء أي شخص طوال مسيرتي المهنية، لعبت مع الفرنسيين ولم أواجه أي مشكلة أبدًا... يمكنك أن تسأل (أوليفييه) جيرو عن شخصيتي، أنا معجب حقًا بالثقافة والعقلية الفرنسية".

لكن يبدو أن مبابي لا يزال غير سعيد من تصرفات حارس الأرجنتين رغم تصريحاته الأخيرة حيث جاءت نظرته له لتؤكد ذلك رغم مرور أكثر من شهرين على نهائي المونديال الذي أقيم في إستاد لوسيل.