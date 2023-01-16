موعد مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25
سجل جميل سليم اليحمدي هدفا رائعا ليقود منتخب عمان إلى المباراة النهائية في خليجي 25، اليوم الإثنين، ليضرب موعدا مع منتخب العراق.
وبعد تعادل استمر 83 دقيقة سجل جميل سليم اليحمدي هدفا رائعا بتسديدة من مسافة بعيدة فشل السيد محمد عباس حارس البحرين في صدها.
موعد النهائي
وسيلعب منتخب عمان مع العراق في المباراة النهائية التي من المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل على إستاد البصرة الدولي.
وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت غرينتش.
وسبق أن تواجه طرفا النهائي (العراق والبحرين) في الجولة الأولى من النسخة الحالية وتعادلا 0/0.
وفي 3 مباريات وفي 4 مباريات لمنتخب عمان في خليجي 25 حقق الفوز 3 مرات وتعادلا مرة وهو الأمر الذي ينطبق على منتخب العراق.
ومنتخب الكويت هو أكثر منتخب تتويجًا بكأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، ولقبين لكل من عمان والإمارات ولقب وحيد للبحرين.