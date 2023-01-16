موعد مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25

سجل جميل سليم اليحمدي هدفا رائعا ليقود منتخب عمان إلى المباراة النهائية في خليجي 25، اليوم الإثنين، ليضرب موعدا مع منتخب العراق.

وبعد تعادل استمر 83 دقيقة سجل جميل سليم اليحمدي هدفا رائعا بتسديدة من مسافة بعيدة فشل السيد محمد عباس حارس البحرين في صدها.